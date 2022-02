Le centre national de création musical de Nice est menacé de disparition

Le CIRM, Centre national de création musicale de Nice, est l’un des huit centres nationaux de création musicale de France, l’un des plus anciens, il a été crée en 1978. La structure est aujourd'hui menacée de disparition. Selon les élus d'opposition EELV à la ville de Nice, la région et la ville envisageraient de supprimer leurs subventions au CIRM. Le syndicat national des compositeurs de musique contemporaine s'émeut également d'une telle décision, il a publié le 25 janvier 2022 un communiqué dans lequel il alerte sur la fragilisation d'un secteur déjà en difficulté.

Les élus EELV interpellent les collectivités locales

Juliette Chesnel Leroux, conseillère municipale d'opposition à Nice et présidente du groupe EELV a écrit au Conseil régional, au conseil départemental, à la mairie et au ministère de la culture pour appeler les collectivités de tutelle à trouver une solution pour permettre au CIRM de "continuer à faire rayonner la musique contemporaine à Nice et en France." Elledénonce l'interventionnisme du maire, Christian Estrosi, dans la politique culturelle locale et nationale et le démantèlement programmé d'une nouvelle institution culturelle, après la destruction du Théâtre National de Nice.

présentation d'un vœu de Juliette Chesnel Le Roux en Conseil métropolitain - Juliette Chesnel-Leroux

"On risque de perdre notre label national"

La perte de subventions serait un coup dur pour les équipes du Centre national de création musicale à Nice. Camille Giuglaris est ingénieur du son et délégué syndical CGT. Il est résigné, en colère et inquiet pour les trois salariés restants, depuis la démission de la directrice et de son adjointe en décembre, et pour tous les chercheurs et compositeurs associés.

On risque de perdre le label national si les collectivités locales se désengagent, même si ce n'est pas officiel encore. l'Etat, la DRAC (la direction régionale des affaires culturelles) ne nous donne pas de garantie pour que notre activité perdure. - Camille Giuglaris, ingénieur du son, délégué du personnel

Le ministère de la culture ne peut pas faire vivre à lui seul ce centre national, il participe à son financement à hauteur de 50% en moyenne. La convention quadripartite entre la région, la ville, le département, la DRAC est arrivée à échéance le 31 décembre 2021. "Je pense que la ville et la région profitent de la fin de la convention pour acter notre démantèlement" commente Camille Giuglaris. Le Centre de création musical de Nice a une expertise dans le domaine de l'opéra, de la création sonore pour orchestre avec des dispositifs électroniques notamment, mais il semble ne plus y avoir de désir de le soutenir au niveau local. Selon nos informations, la ville de Nice pourrait préférer subventionner d'autres lieux culturels, comme l'opéra, la villa Arson.

L'écosystème de la création musicale remis en question

Le syndicat national des compositeurs de musique contemporaine s'émeut dans un communiqué : "c’est l'un des huit centres labellisés par le ministère de la culture qui est sur le point de disparaître dans l'opacité". Le CIRM réunit des compositeurs, des musiciens, des chercheurs et des ingénieurs du son à Nice, il organise chaque année le festival de musique contemporaine, le Manca. "le Centre semble être voué à la fermeture : aucun concours de recrutement pour sa direction n’est organisé et les financeurs publics (...) semblent se retirer les uns après les autres."

Il est inadmissible qu’une décision de fermeture visiblement initiée au niveau local puisse avoir de telles conséquences sur la politique publique nationale. - le syndicat français des compositeurs de musique contemporaine.

Huit syndicats du domaine de la création musicale regrettent profondément une décision initiée au niveau local. Samuel Sighicelli, préside le syndicat national des compositeurs de musique contemporaine explique : "le CIRM fait partie des structures nées autour de studios, dans les années 80, en lien avec à une histoire locale. On milite pour que ces centres se développent et fassent rayonner la musique de création au niveau local. Ceci dit, il existe aussi un Centre National de Création Musicale à Marseille, le GMEM (Groupe de Musique Expérimentale de Marseille)".

Réponse des collectivités locales

La mairie de Nice répond qu'un conseil d'administration du CIRM entre les différents partenaires financeurs est prévu ce vendredi après-midi. "Il n'y a aucun désengagement de la Ville, de la Région ou de l'Etat sur la création musicale contemporaine, mais une volonté d'en faire un axe fort de notre politique culturelle (...) nous verrons si le CIRM est toujours en capacité de porter cette mission".

La Région Sud, de son côté, promet de prendre "des décisions qui ne fragilisent pas la filière musicale."

L’essentiel est de préserver la place de la musique contemporaine sur un territoire régional qui comporte déjà un Centre National de Création Musicale à Marseille (...) tout sera fait pour que les Alpes-Maritimes continuent elles aussi de s’inscrire dans le projet culturel de la Région Sud qui accorde une attention majeure à la rencontre entre le plus large public et les œuvres, en particulier musicales, crées par des artistes vivants. - La région SUD

Le CIRM Depuis 2015 est membre de l'Université Côte d’Azur. Le travail de recherche et de création des musiciens et ingénieurs du son du CIRM est à l'honneur du festival "Présences" à la Maison de la Radio le 13 février avec l'œuvre "Autre Nature". Cinquante haut-parleurs "autonomes", seront installés sous les fauteuils de l'auditorium. Un projet de recherche, pédagogique et ludique.