Le Centre Pompidou de Metz passe au bleu pour fêter ses 10 ans

C'est parti pour 8 mois d'exposition au Centre Pompidou de Metz. Jusqu'au 2 février prochain, et pour fêter en beauté les 10 ans du site, les visiteurs pourront admirer tout un pan de l'oeuvre d'Yves Klein. Cet artiste français de l'après-Seconde Guerre mondiale s'est distingué au cours de sa courte carrière par l'usage d'un bleu qu'il a lui-même créé. Une couleur qui lui permettait d'oublier les horreurs du conflit 39-45. "La guerre est omniprésente à travers l'exposition", confie Emma Lavigne, l'ancienne directrice venue spécialement présenter le tout dernier projet qu'elle avait lancé l'an dernier.

En plus des différentes oeuvres, des photos d'époque sont également visibles sur place. © Radio France - Arthur Blanc

Mais au-delà d'Yves Klein, ce sont une trentaine d'autres artistes, tous de la même mouvance, qui sont exposés au Centre Pompidou. "Ils sont plusieurs à s'intéresser aux même problématiques", explique Chloé Chambelland, chargée de recherches. Elle a mis plus d'un an et demi à rassembler toute la collection que les visiteurs pourront admirer.

"Anthropométrie de l'époque bleue" d'Yves Klein.

L'exposition souhaite donc parfaitement relancer l'activité, tout en célébrant les 10 ans du Centre Pompidou. Ce dernier se réjouit d'ailleurs de l'afflux de visiteurs en hausse permanente depuis le déconfinement, selon les mots de Chiara Parisi, la directrice qui a succédé récemment à Emma Lavigne. Un phénomène sur lequel espère bien surfer le musée, d'autant qu'une seconde exposition, baptisée "Frémissements" est à voir dans le même temps jusqu'au 14 septembre prochain. Le prix de l'entrée va de 7 à 12€ par personne.