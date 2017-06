Le centre ville de Reims change de visage

D'ici 2020, le coeur de ville va se transformer du parc de la Patte d'Oie à la Place de la République et l'ancienne friche Sernam en passant par le Boulingrin. Les promenades vont être entièrement réaménagées et un immense complexe aqualudique va sortir de terre.

C'est le premier grand projet de la communauté urbaine du Grand Reims et l'un des projets phare du mandat du maire de la ville, Arnaud Robinet. D'ici 2020, un tout nouveau complexe aqualudique accueillera les visiteurs. Il va sortir de terre sur le site de l'ancienne friche Sernam. Un espace entièrement dédié aux sports nautiques et de raquette, mais aussi au bien être et aux loisirs.

L'espace extérieur du complexe aqualudique pour la saison estivale © Radio France - Annelaure Labalette

Dans l'espace intérieur du complexe aqualudique, un bassin olympique de 50 mètres de long avec 10 couloirs de nage. Juste à côté, un bassin ludique, mais également un espace sauna, hammam et jacuzzi. Le tout entouré de verdure, de grandes baies vitrées et de gradins pouvant accueillir 1500 visiteurs. Dans l''espace extérieur, vous découvrirez un bassin nordique chauffé qui vous permettra de nager dehors été comme hiver. Cet espace extérieur s'adaptera aux saisons: l'été, des aménagements de type trampoline, mur d'escalade et toboggan se répartiront l'espace. Et l'hiver, ces équipements laisseront place à une patinoire, un pentagliss (un toboggan de 4 couloirs) et une zone de jeux pour enfants.

L'espace extérieur du complexe aqualudique en hiver © Radio France - Annelaure Labalette

A l'extérieur, côté bassin nordique chauffé été comme hiver © Radio France - Annelaure Labalette

Un Central Park à la rémoise

Les promenades du centre-ville vont être entièrement réaménagées. Des miroirs d'eau et de brume s'installeront d'ici 2019. L'ambition de la ville de Reims est de recréer un véritable poumon vert en plein coeur de ville. Ce projet, imaginé par le cabinet Jacqueline Osty sera respectueux de l'environnement et du patrimoine arboré déjà présent sur les promenades. 1040 arbres existants seront conservés, 200 abattus et 300 replantés.

Futur miroir d'eau sur les promenades © Radio France - Cabinet Jacqueline Osty et Associés

Miroir de brume sur l'une des clairières des promenades © Radio France - Cabinet Jacqueline Osty et Associés

Le chantier du complexe aqualudique va coûter 48 millions d'euros, pris intégralement en charge par le Grand Reims. Le réaménagement des promenades coûtera 18 millions d'euros, et c'est la ville de Reims qui prendra en charge ce coût.