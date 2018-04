Sochaux, France

D'ici la fin de l'année, il n'y aura plus de Cercle hôtel à l'entrée du site de PSA Sochaux. Le bâtiment historique, qui date des années 30, va être détruit. Il est le symbole de la puissance industrielle de Sochaux, quand la ville était le siège de l'entreprise, et accueillait, au sein de son hôtel, ses cadres et les délégations étrangères qui venaient visiter l'usine. Il y avait aussi sur place l'un des premiers cinémas parlants, un tennis, un étang de natation, un restaurant...

Le cercle hôtel était le symbole de la puissance industrielle de Sochaux - (PSA)

On a cherché une solution mais on a pas trouvé

S'en séparer est donc un crève cœur pour Jean-Charles Lefebvre, en charge de la communication sur le site, mais selon lui, il n'y avait pas le choix : "Cette usine s'adapte. On a un projet de modernisation de l'usine qui s'appelle _Sochaux 2022_, où la production sera au milieu de l'usine, et on a besoin de place. A la place du cercle hôtel on va donc construire un parking. C'est un peu un crève cœur parce que c'est un lieux de souvenirs. On a cherché des solutions, mais il y a 4000 mètres carrés. Il aurait donc fallu un gros projet et on a pas trouvé" .

Le "building" sera détruit aussi

Pour faire place à Sochaux 2022, le "building" va également être détruit, c'est l'une des deux tours située au cœur du site, là où se trouvent les bureaux de la direction, symbole cette fois des années 60 où on a voulu copier les gratte ciels américains. Un bâtiment qui n'est pas très fonctionnel: " Le building se prête assez mal au travail en équipe et à l'open-space" explique Jean-Charles Lefebvre, "On va déménager juste de l'autre côté le long de l'atelier, là où ça se passe".

Le "building", construit dans les années 60 sera également détruit © Radio France - Emilie Pou

Les démolitions devraient intervenir d'ici la fin de l'année.