Le CGR Bourges a ouvert sa salle Premium

Bourges, France

ICE comme Immersive Cinema Experience. 108 places numérotées, des grands sièges en cuir avec de l'espace pour les jambes et surtout une nouvelle technique à la fois pour le son et l'image. Un investissement d'un million d'euros. L'idée, c'est que le spectateur se retrouve au coeur de l'action, entouré par le son et même l'image explique Dévy Thuillier, directeur du CGR de Bourges : " En fait, on a mis dans cette petite salle de 108 places , ce qu'on retrouve dans notre grande salle de plus de 500 places. On dénombre 50 enceintes au total dont un grand nombre au plafond. Le son vous entoure. Vous êtes comme immergé. Et on a ajouté des écrans LED sur les murs des côtés. Ces leds s'éclairent dans des tons qui répondent aux couleurs dominantes du grand écran. Elles deviennent un peu son prolongement et on crée toute une ambiance autour du spectateur."

Dévy Thuillier, directeur CGR de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les salles de cinéma doivent réagir face à la concurrence des téléchargements sur internet et des séries télés. "Il faut qu'on développe les salles premium pour que le spectateur vienne chez nous vivre une expérience qu'il ne pourra pas recréer chez lui."

Le CGR de Bourges (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Le prix de la place atteint quand même 15 euros. Ce n'est pas donné quand on va au cinéma en famille. Un prix que modère Dévy Thuillier : " 15 euros, c'est le plein tarif le soir, mais on pratique des réductions, notamment pour les séances le matin à 8 euros et c'est 8 euros aussi pour les enfants."