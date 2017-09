Du 12 au 17 septembre 2017, Laval va vivre une nouvelle édition du festival du chaînon manquant.

Le Chaînon Manquant, un festival riche en culture

Fondé au milieu des années 80 par des responsables de structures de spectacles, le Réseau Chaînon s’est forgé sur deux principes fondamentaux : le repérage artistique et le développement économique d’un circuit culturel équitable et solidaire. Cette volonté de mise en réseau de professionnels débouche naturellement en 1991 sur le festival du Chaînon Manquant, c’est-à-dire la création d’une plate-forme artistique permettant aux artistes de présenter leur projet et aux diffuseurs de repérer et d’échanger autour de la qualité des projets présentés pour construire leur programmation.

