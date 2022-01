Le chalutier cherbourgeois Jacques-Louise vogue vers sa troisième vie

Huit heures du matin, bassin du commerce de Cherbourg. A la lumière des lampes-torches, les agents de Ports de Normandie s'activent autour du chalutier en bois Jacques-Louise. Ce symbole de la pêche locale quitte temporairement son emplacement pour des travaux de sécurisation de sa coque. "Ce n'est pas la fin, mais un nouvel épisode du Jacques-Louise", confie Catherine Gentile, adjointe en charge de la culture à Cherbourg-en-Cotentin. "C'est la remise en œuvre d'un monument historique", ajoute Daniel Lefèvre, ancien mousse puis patron du navire de 1975 à 1988.

C'est le début d'une troisième vie pour le Jacques-Louise. La première, c'était la pêche pendant une trentaine d'années. La deuxième, le patrimoine maritime pendant une autre trentaine d'années. Là, l'objectif, c'est de l'inscrire dans le futur site maritime de Cherbourg - Bernard Dequilbec, fondateur de l'association des Amis du Jacques-Louise

Mis à l'eau en 1959, le chalutier à pêche latérale va fêter ses 63 ans en juillet 2022. "Il va passer un mois au sec sur le terre-plein des Mielles. On va inspecter en profondeur sa coque : il paraît qu'elle est ornée de moules", sourit Catherine Gentile. Un examen qui va permettre de voir l'étendue des travaux à réaliser. "Il montre des signes de vieillesse, un peu partout, mais surtout sur la partie hors de l'eau. Il est urgent de faire un grand carénage", résume Bernard Déquilbec. Une double-coque doit être installée provisoirement par les chantiers navals Bernard de Saint-Vaast-La-Hougue. Opération qui n'aura aucun impact esthétique.

Deux ans et demi de chantier

Ensuite, le Jacques-Louise doit revenir une première fois à son quai, bassin du commerce, le temps de faire un appel d'offres et une validation de la Conservation régionale des Monuments historiques (Drac de Normandie). Cela doit durer au minimum trois mois. Avant le chantier de restauration en temps que tel, qui doit débuter avant la fin 2022. "On fait un appel d'offres car c'est obligatoire. Mais les seuls à pouvoir faire ce type de travaux dans le secteur, ce sont les chantiers Bernard de Saint-Vaast-La-Hougue. On a d'autres restaurateur mais qui sont beaucoup plus loin, et les coûts de transport seraient pharaoniques", explique l'adjointe au maire de Cherbourg-en-Cotentin. La place doit être réaménagée pour le rendre plus visible. Le chantier doit durer entre deux ans et deux ans et demi, et le coût des travaux, d'abord estimé à 500.000 euros, devrait s'élever plutôt entre 600 et 700.000 euros. Le Jacques-Louise doit être ensuite de nouveau rouvert à a la visite.

Le Jacques-Louise a quitté le bassin du commerce, direction le terre-plein des Mielles où il est mis à sec © Radio France - Pierre Coquelin

31.000 visites depuis 2003

Désarmé en 1991, classé aux Monuments historiques depuis 1996, le navire a été géré et entretenu par l'association Les Amis du Jacques-Louise pendant plus de vingt ans. 31.000 personnes l'ont visité depuis août 2003 ; le bateau a ensuite été fermé pour des raisons de sécurité. La ville de Cherbourg-en-Cotentin l'a racheté pour l'euro symbolique le 1er avril 2019.

Le Jacques-Louise est le dernier représentant en France de la pêche latérale. A partir des années 1980, le développement de la pêche à l'arrière du bateau, aux rendements supérieurs, a remplacé ce type de chalutier. Il est le dernier témoin de la grande période de la pêche au large : la flottille cherbourgeoise comptait plus de quarante chalutiers hauturiers dits classiques, qui ont disparu dans les années 1990. Construit par les chantiers Bellot de Cherbourg, son ossature en bois issu de Normandie est caractéristique de l'époque.