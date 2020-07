Le Chambéry antique se révèle le temps d'une fouille d'un chantier immobilier

Chambéry renoue avec son passé romain le temps de fouilles archéologiques. Pas moins de sept archéologues sont mobilisés sur 1.400 m2, pour des fouilles liées à un chantier derrière le futur parking Ravet, avenue du docteur Desfrançois.

Quand l'antique se rappelle au bon souvenir du moderne © Radio France - Christophe Van Veen

Sous les futurs immeubles qui vont accueillir 62 logements, ils ont mis au jour les ruines d'une halte routière romaine, du nom de Leminco, qui avait été jusque là mentionnée, sans être précisément localisée sur une carte du moyen-âge : la Table de Peutinger.

Une course contre la montre

Fouille au tracto-pelle, le plus souvent à la pelle et à la pioche, jusqu'au 17 juillet... Une course contre la montre, car le promoteur, la COGEDIM, attend de pied ferme de pouvoir commencer ses immeubles. Du fait de l'importance de leurs découvertes, les archéologues ont pu obtenir trois semaines supplémentaires. Ce qui porte à dix semaines la durée de leur quête.

Le chantier immobilier a été bloqué près de trois mois à cause des fouilles archéologiques, et l'opération a coûté 250.000 euros à la COGEDIM. Voilà pourquoi les archéologues positivent à l'image du responsable Julien Colombet. "Certes, notre découverte est assez exceptionnelle dans le secteur. On n'avait jamais découvert de structures complètes. Mais, sans ce chantier, on ne l'aurait jamais mis au jour. C'est la règle du jeu. L'essentiel est d'avoir pu rassembler toutes ces nouvelles données. Et s'il y a à l'avenir d'autres chantiers en périphérie, on pourra compléter nos connaissances."

Julien Collombet © Radio France - Christophe Van Veen

Une découverte inédite depuis deux siècles à Chambéry

On voit apparaître des fondations, une organisation autour d'une voie romaine qui va de Lyon à Rome en passant par les Alpes, souvenir lointain des romains entre le cours d'eau de la Leysse et le pied de la colline. Les passants curieux sont fascinés par ce Chambéry antique fantasmé. "La naissance de Chambéry" "Génial de l'avoir retrouvé", "On espère en voir les plus belles pièces au musée savoisien de Chambéry"... Ils sont nombreuses et nombreux à s'arrêter pour photographier ces fouilles en centre-villes.

Jonathan Javele l'un des responsables de ce chantier, est membre de la société privée Archéodunum, basée près de Lyon, mandatée par la DRAC pour les fouilles (direction régionale des affaires culturelles). "Ce qui nous épate, c'est la qualité de conservation des structures. On a trouvé des choses classiques comme de la monnaie, mais aussi une pince à épiler, ce n'est pas banal. Ce site a dû servir du Ier au Vème siècle. Mais on ne sait pas encore exactement de quel établissement il s'agit. Il faudra tout le travail post-fouille dans les bureaux avec tout ce qu'on a découvert."

Jonathan Javele © Radio France - Christophe Van Veen

Grâce au détecteur de métaux, beaucoup de plomb a été découvert © Radio France - Christophe Van Veen