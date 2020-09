Le Champagne Basket démarre son championnat face à l'Asvel

Impatient, voilà l'état d'esprit de la section masculine du Champagne Basket. Les joueurs auraient dû démarrer leur championnat Jeep Elite le samedi 26 septembre, mais des cas de Covid-19 au sein de l'équipe du Portel a conduit à l'annulation de la rencontre. C'est donc face au champion de France en titre, l'Asvel Villeurbanne, que les basketteurs marnais vont se jauger ce mardi soir.

"Comme toutes les équipes ont a subi des déboires dans notre préparation, avec des joueurs américains qui sont arrivés en retard, avec des matchs de préparation annulés, mais _je trouve qu'on a fait des entraînements de qualité_", explique l'entraîneur Cédric Heitz, "C'est sûr que démarrer face au gros morceau n'est pas un avantage, mais je sens les gars très concernés par l'enjeu".

Le Champagne Basket compte sur le soutien de ses supporters

La rencontre face à l'Asvel est programmée à 20h au complexe René Tys de Reims. Une salle qui n'a pas vibrée depuis des mois, alors les joueurs et l'entraîneur du Champagne Basket espèrent que le public sera au rendez-vous : _"On est super heureux parce qu'on est entre le spectacle et la compétition et on a besoin de cet échange avec le public, on a besoin de se sentir supporter et je suis sûr que les gens ont besoin de sortir et de venir voir des gens qui représentent des choses, un club, un territoire et on est là pour ça, donc il faut venir nous supporter"_, insiste Cédric Heitz.

La salle du complexe René Tys accueillant moins de 5 000 personnes, elle n'est soumise à aucune restriction et jauge maximum. C'est donc la règle du "un siège entre chaque groupe de personnes" qui sera respectée lors de cette rencontre.