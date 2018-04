Carros, France

Le temps d'une après-midi, les enfants du club de natation de Carros ont eu la chance d'être entraînés par le champion olympique Alain Bernard. Triple médaillé aux jeux Olympiques de Pékin en 2008, Alain Bernard prend aujourd'hui le temps de transmettre sa passion et ses conseils aux jeunes nageurs. Le champion organise des masterclass. La première opération a eu lieu ce mercredi 11 avril à la piscine de Carros, d'autres vont suivre à Sassenage dans l'Isère ou encore en région parisienne. Une quarantaine de jeunes nageurs âgés de 10 à 17 ans ont pu écouter Alain Bernard.

16 kilos de médailles

Alain Bernard, tout sourire, a commencé la séance avec les petits nageurs de Carros en leur parlant de sa carrière, de ses doutes aussi parfois. Le champion de natation a captivé les enfants et adolescents quand il leur a notamment parlé du poids de toutes ces médailles (16 kilos). L'un des plus grands nageurs du monde s'est aussi prêté au jeu des questions-réponses, des selfies et des autographes. Alain Bernard a aussi encadré l'échauffement et l'entraînement des jeunes nageurs. Une après-midi incroyable pour Anouk, 10 ans, impressionnée par la taille du champion de natation.