Le Championnat de France de barbecue fait son retour dans la baie du Mont Saint-Michel

Le championnat de France de barbecue s'installe dans la baie du Mont Saint-Michel samedi 30 et dimanche 31 juillet pour les dernières épreuves avant la finale. Un évènement qui se veut festif et familial, mais où la gastronomie a toute sa place.

Maitriser la cuisson, la présentation, le goût... Voilà ce qu'il faut pour être sacré champion de France du barbecue !

Deux jours d'épreuves, samedi 30 et dimanche 31 juillet à l'hippodrome de Pontorson dans le sud-Manche, où s'affronteront les équipes de l'ouest de la France. Les meilleurs auront ensuite rendez-vous au mois de septembre en Camargue pour la grande finale 2022 et, peut-être, le titre !

Pourquoi la baie du Mont saint-Michel ? Car "on ne peut pas rêver mieux, comme cadre" pour cuisiner, selon le fondateur de ce championnat de France, Jean-François Dupont. L'évènement se veut festif et familial, mais il s'agit tout de même d'une vraie compétition, avec un jury très attentif. Trois catégories seront jugées : le porc, les produits de la mer et les légumes.

"Chacun dans son jardin est un peu le roi du barbecue, là on peut devenir le roi du barbecue à l'échelle nationale, s'enthousiasme Jean-François Dupont. La dimension gastronomique importe aussi, nous jugeons la présentation du plat car il faut que ça soit appétissant, le goût, bien-sûr, la cuisson et aussi nous jugeons aussi l'esprit barbecue ! C'est-à-dire qu'il faut que ça passe sur la grille, on a envie d'avoir quelque chose de bien grillé, bien caramélisé".

Tout le monde a sa chance

Pas question de juste faire griller quelques merguez, l'organisation demande aux candidats de faire un effort sur la cuisine. Pour autant, la compétition s'adresse à tout le monde. "Nous avons des participants qui sont déjà quasiment des professionnels, raconte Jean-François Dupont, mais d'autres participent pour la première fois. Et ceux-là ont toutes leurs chances, car ça arrive souvent qu'ils se qualifient et révèlent leurs talents lors du championnat !"

En tout, ce sont une centaine de candidats qui sont attendus cette année à l'hippodrome de Pontorson, répartis en équipes de jusqu'à 5 personnes.

Mettre le terroir en valeur

Cette année, les candidats devront cuisiner du porc Abrinka, qui est élevé près d'Avranches. Les produits de la mer, aussi, ont été choisis spécialement pour l'évènement normands, tous comme les légumes. L'occasion de découvertes pour le jury, selon le fondateur du championnat : "Chacun amène ses ingrédients, cuisine ce qu'il veut et le jury est curieux !"

Les catégories sont souvent les mêmes d'une année sur l'autre, mais il y a toujours des surprises : "L'année dernière, je me souviens d'un plat de bulots, ce qui est pas forcément simple à imaginer au barbecue, et c'était plutôt réussi !", raconte Jean-François Dupont. Il faut donc ajouter une pincée d'originalité pour gagner. Déjà au programme de l'année dernière : du porc assaisonné au cidre, avec des pommes ou encore du fromage... Il faut donc se creuser la tête pour tenter le jury avec de nouvelles associations : "On attend qu'ils nous étonnent !" s'enthousiasme le fondateur. A vos pinces et allume-feux !