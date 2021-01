Le championnat de France de Hip Hop quitte Orléans pour Disneyland

Orléans n'accueillera plus le championnat de France de danse hip hop, celui-ci déménage à Disneyland Paris. L'association HHI, qui organise cet événement, l'annonce sur son site internet.

Le Hip Hop International, c'est le championnat de France de danse hip hop chorégraphique, dans lequel s'affrontent les meilleurs groupes et dont la finale se déroulait au Zénith d'Orléans depuis plusieurs années. L'édition 2020 avait été annulée en raison de la crise sanitaire. Un groupe orléanais, OP Crew, avait d'ailleurs terminé deuxième de cette compétition, en 2017.

Mais l'aventure se termine. La ville d'Orléans n'a pas renouvelé la convention avec l'association HHI pour 2021, c'est donc à Disneyland que l'événement est programmé en 2021.

Mickey plus ambitieux que Jeanne d'Arc ?

Un choix qui étonne et interroge Ludovic Bourreau, conseiller municipal dans l'opposition, il était sur la liste de l'ancien maire Olivier Carré. Fondateur du Mur de street Art à Orléans, défenseur des cultures urbaines, il s'étonne de cette décision alors même que le break dance devient une discipline olympique pour 2024.

"C'est à contre-temps, et j'ai l'impression qu'on est plus ambitieux chez Mickey que chez Jeanne d'Arc, sur le plan culturel. Ou peut-être est-on encore trop conservateurs ? La question que je me pose c'est : a-t-on fait tout ce qu'il fallait pour conserver cet événement d'ampleur internationale à Orléans ?"

La ville veut privilégier les acteurs locaux

La réponse de la mairie d'Orléans est clairement non, et c'est assumé par l'adjoint à la jeunesse Quentin Defossez. Il explique que la ville versait chaque année 60 000 euros à l'association HHI, pour l'organisation de cette compétition aux allures de grand show sur scène, entre les différents groupes concurrents.

Au moment de renouveler la convention pour 2021 la ville a décidé de ne pas le faire, le coût financier pour un événement pas assez grand public était trop élevé explique Quentin Desfossez. Qui défend son choix de privilégier les acteurs locaux de la culture urbaine et du hip hop.

Il assure qu'il y aura dans les années à venir à Orléans des événements autour de cette culture hip hop, sans parler de festival et sans donner de précisions.