Le championnat de France de montgolfières se prépare à Belfort

La compétition débute ce lundi 22 août et se termine samedi 27 août. Près de 50 montgolfières sont attendues dans le ciel de Belfort. Ce week-end, les pilotes feront des vols d'entraînements. Dans le gymnase le Phare, les bénévoles se préparent à accueillir les aéronautes et leurs passagers.

Il sera bientôt dans les airs. Mais pour l'instant, Bernard Barillon, pilote, fait partie de la cinquantaine de bénévoles qui prépare l'arrivée des autres participants au championnat de France de montgolfières. A partir de ce samedi 20 août et pendant une semaine, près de 300 personnes sont attendues.

Ciseaux en mains, il installe les nappes sur les tables où mangeront les compétiteurs : "avec les autres pilotes, on est une bande de copains. C'est normal qu'on vienne donner un coup de main aux organisateurs. Ca aide à se détendre avant la compétition !"

Du 1er au 4 septembre 2022, plusieurs dizaines de montgolfières seront réunies près de Metz. © Radio France - Guillemette Franquet

Bernard Barillon fait partie des 32 pilotes de compétition. Avec son ballon, il devra atteindre des cibles, guidé, au sol, par ses équipiers. Mais dans le ciel, 20 autres montgolfières, appelées "fiesta", elles, emporteront plusieurs passagers. Elles seront reconnaissables à leur forme plus arrondie.

La dernière fois que Belfort a accueilli les championnats de France, c'était en 1986

Raymond Seigeot tiendra l'espace buvette. C'est lui qui a proposé d'organiser le championnat à Belfort cette année. "Ca fait plus d'un an qu'on prépare ce rendez-vous. Ca très plaisir de pouvoir enfin réorganiser un évènement à Belfort", explique le pilote de l’association Territoire Montgolfières et président du comité d’organisation. La dernière fois que la ville a accueilli les championnats de France, c'était en 1986. Alors pour lui, comme pour son épouse, Pascale Seigeot, organiser la compétition à Belfort cette année était une évidence. "C'est une occasion de renouer avec cette discipline pour les 100 ans du Territoire tout en offrant un spectacle coloré aux habitants", sourit la passionnée. Une manifestation qui coutera près de 100 000 euros, en partie pris en charge par le département.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et parmi ceux qui offriront ce spectacle, Clément Seigeot, le fils des organisateurs. A 32 ans, il a déjà remporté le titre de champion de France et la troisième place aux championnats du monde. Ce week-end, il s'entraînera dans le ciel de Belfort. Reste à compter sur le temps : s'il pleut, ou qu'il y a trop de vent, impossible de voler. Mais si le temps est favorable, ce week-end comme toute la semaine prochaine, il vaut mieux se rendre à la Citadelle de Belfort pour avoir la meilleure vue.