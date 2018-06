Lepaud, France

Imaginez que vous volez à 100km/h, à 1 500 mètres du sol. Vous êtes porté uniquement par la force du vent.... "On ne fait qu'un avec la nature, sourit Méric Morel, champion de France en titre dans sa catégorie. Toutes ces sensations, de monter, descendre, faire comme les oiseaux. Quand on voit un oiseau qui tourne, en fait il veut éviter de se fatiguer et de battre des ailes, il tourne dans une ascendance pour monter et après il plane. On les a imités."

Les pilotes écoutent attentivement les informations météo avant le départ © Radio France - Sarah Vildeuil

Parmi les participants, il y a notamment Laurent Aboulin, triple champion du monde et dix fois champion de France. Il vole avec un planeur prêté par la Fédération française de vol à voile. En effet, pour voler comme un oiseau, il n'est pas nécessaire d'avoir son propre engin. Le prix de ses petits bijoux technologiques varie entre 5 000 et 400 000 euros.

Championnat de France de vol à voile à l'aérodrome Montluçon-Guéret © Radio France - Sarah Vildeuil

Avec l'association aéronautique creusoise, il faut compter 1 500 euros l'année pour un adulte. Les jeunes de moins de 25 ans peuvent avoir des aides pour voler au plus près des oiseaux de chez nous. " En Creuse, il y a beaucoup de rapaces. Nous, on regarde par exemple où sont les buses et on les suit, raconte Béatrice de Reynal, la présidente de l'association. Quand vous tournoyez dans une ascendance avec une buse qui vous regarde du coin de l'oeil, c'est absolument formidable. Il y a aussi un proverbe qui dit, quand vous faites du planeur, vous comprenez pourquoi les oiseaux chantent."

Alors si vous voulez essayer, il ne vous reste plus qu'à réserver votre date de baptême. Il faut compter 60 euros pour une demi-heure de vol.