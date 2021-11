Le championnat de France de roller artistique cette semaine à Reims

Ca grouille un peu partout dans le complexe René Tys de Reims en ce lundi 1er novembre. Marie-Noëlle Dasso, la Présidente du Reims roller skating, règle les derniers détails : "Ca va je ne suis pas stressée", dit-elle en souriant. Dans quelques heures son club accueillera 225 patineurs pour le championnat de France de Roller artistique (du 2 au 6 novembre) : "Cette année c'est particulier parce qu'à cause du Covid c'est la dernière compétition de la saison".

Pendant que tout s'installe, les filles du club rémois s'entraînent une dernière fois, sous l'oeil de leur entraîneur, Gwendoline : "Le fait que ça ait lieu à Reims est une chose importante, parce que les proches des patineurs vont pouvoir venir, il y aura plus d'encouragements et de soutien que d'habitude", souligne-t-elle.

De vraies chances de médailles rémoises

Parmi les meilleurs espoirs du Reims roller skating, nous faisons la connaissance de Leelou Debreu, 15 ans, qui concourra en solo lors de ce championnat de France : "Je suis stressée, mais c'est du bon stress ! Je me sens prête et j'ai hâte, on a tous hâte de se retrouver après cette période Covid". La jeune fille parle sous le regard de ses aînés et modèles Léo Massis et Antonin Dasso, tous les deux multi champions de France et patineurs internationaux.

Ce championnat sera le dernier en solo pour Antonin Dasso, 24 ans : "J'arrête parce que j'ai maintenant une carrière professionnelle à mener, je suis coach sportif et c'est difficile à concilier avec les heures d'entraînement", explique-t-il. Alors il espère prendre le meilleur de cette compétition organisée à Reims : "Ce sera une grande fête. On est à la maison et c'est la dernière de l'année donc ça va être super !".

Leelou, Antonin, Gwendoline et Léo © Radio France - Aurélie Jacquand

Venez découvrir notre sport !!

Le roller artistique souffre de la popularité de son cousin le patinage artistique, mais c'est une discipline en pleine ascension, à l'image du Reims roller skating, qui compte près de 200 licenciés dès l'âge de 3 ans. "On se développe", souligne François Cattoire, responsable événementiel au sein de la fédération française de roller et skate board, "On espère un jour faire nous aussi partie des sports olympiques. Le roller le mérite".

Le champion rémois Léo Massis confirme : "Si vous ne connaissez pas notre sport, venez le découvrir ! Parce qu'on peut croire que ça ressemble au patinage artistique, mais la technique est différente, les sensations aussi. il faut venir !".