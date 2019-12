VIDÉO - Le chanteur Alain Barrière est mort à 84 ans

Carnac, France

Le chanteur français Alain Barrière est mort à Carnac (Morbihan) ce mercredi 18 décembre annonce son agent. Il avait du renoncer à la scène en 2011 après deux AVC.

Repéré par Bruno Coquatrix

De son vrai nom Bellec, cet ingénieur diplômé des Arts et Métiers en 1955 préfère vite sa guitare et la poésie. Il se fait remarquer aux débuts des années 1960 par Bruno Coquatrix, le patron de l'Olympia, lors d'un concours où il chante sous son pseudonyme d'Alain Barrière. C'est en 1963 que sa carrière explose avec "Elle était si jolie" qui représente la France au concours de l'Eurovision. Tubes et tournées s'enchaînent jusqu'en 1969 : "La Marie-Joconde", "Rien qu'un homme", "Les Guinguettes"...

Après un passage à vide, où il vivra en retrait dans son moulin dans les environs de Mantes, il retrouve le succès avec un duo "Tu t'en vas" avec Noëlle Cordier qui se vend à un million d'exemplaire en 1975.

Deux exils

Pendant 20 ans, Alain Barrière a été poursuivi par de lourdes difficultés financières après avoir battu un complexe hôtelier à Carnac. Assailli de dettes, le chanteur dénonce ce qu'il considère comme un harcèlement du fisc et part s'installer à Los Angeles en 1977 avec sa famille. Il revient en France quatre ans plus tard et enregistre deux nouveaux albums qui ne rencontrent pas le même succès que les précédents et s'exile à nouveau au Québec.

C'est en 1998, de retour dans sa Bretagne natale qu'il sort deux albums, l'un consacré à ses grands succès, l'autre à des nouveautés. En 2006, il publie son autobiographie "Ma Vie" et retrouve l'Olympia en 2007. En 2010, paraît un "best of", avec 53 titres, mais son retour n'aura jamais lieu du fait de ses soucis de santé.

VIDÉO - Alain Barrière et Noëlle Cordier "Tu t'en vas"