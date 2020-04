Le chanteur américain Bill Withers, auteur de "Ain't No Sunshine" et "Lovely Day", est mort à l'âge de 81 ans

Le chanteur américain Bill Withers est mort à l'âge de 81 ans, annonce sa famille dans un communiqué, ce vendredi 3 avril. L'artiste soul était notamment connu pour ses titres Ain't No Sunshine, Lovely Day ou encore Lean On me.

Il était notamment connu pour ses titres Ain't No Sunshine, Lovely Day ou encore Lean On me. Le chanteur de soul américain Bill Withers est mort des suites de complications cardiaques à l'âge de 81 ans, annonce sa famille ce vendredi 3 avril. "Bien qu'il ait vécu discrètement, auprès de sa famille proche et de ses amis, sa musique appartient à jamais au monde entier, a-t-elle écrit dans un communiqué, dans cette période difficile, nous prions pour que sa musique offre réconfort et divertissement pendant que ses fans prennent soin de ceux qu'ils aiment".

Le chanteur originaire de l'Etat de Virginie, récompensé par trois Grammy Awards avait intégré le Rock and Roll Hall of Fame en 2015. "Je ne suis pas un virtuose mais je pense avoir écrit des chansons auxquelles les gens pouvaient s'identifier", déclarait-il en 2014 dans une interview à Rolling Stone.