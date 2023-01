Le chanteur australien Nick Cave scandalisé par la nouvelle intelligence artificielle ChatGPT

"Cette chanson, c'est de la merde". L'avis de Nick Cave a le mérite d'être clair. Le chanteur australien est loin d'être impressionné par les talents d'auteur de l'intelligence artificielle ChatGPT, à qui l'un de ses fans avait demandé d'écrire un morceau en copiant son style.

"Les chansons naissent de la souffrance. Elles procèdent d'un combat créatif intérieur complexe et humain, et autant que je sache, les algorithmes ne ressentent rien", a taclé le rocker sur son site, en réponse au texte que lui avait soumis son fan. "Merci pour la chanson, mais avec tout l'amour et le respect du monde, cette chanson, c'est de la merde", a-t-il ajouté.

Le chanteur contre le principe de l'intelligence artificielle

Depuis son lancement fin novembre par la startup californienne "OpenAI", les prouesses du robot conversationnel (chatbot) ChatGPT , capable de formuler en quelques secondes des réponses détaillées sur un large éventail de sujets, suscitent la fascination des internautes. À la demande d'un fan de Nick Cave, le programme informatique a donc accouché d'un texte qui rappelle les paroles sombres et teintées de références bibliques caractéristiques de l'Australien de 65 ans : "Je suis le pécheur, je suis le saint/Je suis l'obscurité, je suis la lumière/Je suis le chasseur, je suis la proie/Je suis le diable, je suis le sauveur", dit le refrain. Mais pour Cave, ça n'est qu'une "réplique parodique".

"L'IA nous fait avancer vers notre destruction totale"

Plus généralement, le chanteur fustige le principe même de l'intelligence artificielle qui, par nature, doit toujours aller plus loin, elle "ne peut jamais être stoppée ou ralentie, puisqu'elle nous fait avancer vers un avenir utopique, peut-être, ou vers notre destruction totale".

Actif depuis la fin des années 70, notamment avec son groupe The Bad Seeds, Nick Cave a une solide base de fans. Il a touché un plus large public au milieu des années 90 grâce au titre "Where the Wild Roses Grow", en duo avec une autre Australienne, la star de la pop Kylie Minogue.

Un chatbot qui fascine et inquiète

ChatGPT est un robot conversationnel qui a été "entraîné" grâce à des quantités phénoménales de données glanées sur le net. Il peut répondre à n'importe quelle question et "prédire" la suite probable d'un texte. Mais, à défaut de raisonner, il produit un étonnant mélange de réponses correctes et d'erreurs factuelles ou logiques, plus ou moins difficiles à déceler. Cependant, passée l'euphorie des débuts, certains spécialistes mettent en garde au sujet de ChatGPT. Ils rappellent que les sources du robot ne sont pas révélées, et pas forcément fiables.

Les enseignants sont partagés à son sujet. Certains plaident pour intégrer cette innovation dans les méthodes d'enseignement tandis que d'autres s'en inquiètent. À la fac de Lyon, un professeur s'est récemment rendu compte que 50 % de ses élèves avaient triché et utilisé ChatGPT pour rédiger leur devoir maison, selon le Progrès .

Les données s'arrêtent en 2021

Certaines réponses fournies par ChatGPT sont approximatives. Notamment car sa dernière mise à jour de données s'arrête en janvier 2021. Le robot conversationnel ne peut donc pas, comme le fait une enceinte connectée, donner la météo du jour ou l'horoscope. Dans son monde, la France n'a d'ailleurs toujours pas perdu la Coupe du Monde de football !

En revanche, ChatGPT peut répondre à des questions précises, pointues, voire même philosophiques. Comme "avons-nous une maîtrise des conséquences de nos actes ?".