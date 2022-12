Le chanteur azuréen Anthony Caligagan vous offre ses chansons cadeaux pour Noël sur France Bleu Azur

Faisons connaissance avec Anthony Caligagan

Né d’une mère suédoise et d’un père philippin, Caligagan est un artiste aux multiples racines, partagé entre plusieurs cultures. Il y a une dizaine d’années, il décide de quitter sa Suède natale pour mettre le cap vers l’Italie où il fait la connaissance de ses deux futurs compagnons de route : Enrico Calandrelli (guitare rythmique / chant) et Leo Giannola (guitare solo). Ils décident alors de créer une formation 100% guitare, et de mettre en musique les premières chansons que Caligagan compose depuis plusieurs années.

Citoyen du monde, nous abreuvant de sa voix érayée par ses conquêtes musicales, Caligagan nous fait voyager sur plusieurs continents… Cette universalité offre au groupe la légitimité de présenter son discours pacifique avec des textes qui prônent l’amour et le respect entre les gens. « Give to Get » est sa philosophie.

La chanson de Noël par Caligagan

C'est la reprise d'un des "tube" de Noêl, Caligagan vous offre sa version de "White Christmas"

La version de Bing Crosby de "White Christmas" est le single le plus vendu de tous les temps, avec des ventes estimées à plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde.

Alors que « White Christmas » est un incontournable de l’industrie de la musique de Noël depuis des décennies, vous n’avez peut-être pas réalisé que ce n’est pas vraiment une chanson heureuse. Les paroles dégagent un message qui semble nostalgique de jours meilleurs...

