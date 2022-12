Le chanteur azuréen d'adoption, Jude Todd, vous offre ses chansons cadeaux pour Noël sur France Bleu Azur

Presque 10 ans que nous l'avons découvert dans "The Voice"

En 2013 Jude Todd fait sensation à la télé avec la reprise de la chanson “We Are Young” du groupe Fun, puis sa reprise d’Aaron, 8 ans plus tard le chanteur installé dans le Var a fait les premières parties des concerts de Benjamin Biolay, Cats on Trees, Lilly Wood & The Prick, Amir, Charlie Winston...et il a même sorti son premier EP (mini album). Un disque pop, folk, avec quelques basses et synthés des années 80 mais surtout hommage à la région puisque l'album à pour titre "Life On The Riviera". Les morceaux “Summer Feeling” et “Feels Good” sont de vrais petites pépites indie-pop solaire qui font du bien !

ⓘ Publicité

loading

A 28 ans, Jude Todd est fan du son pop rock des années 70 et 80 qui a bercé son enfance, c'est ce qui lui a donné envie d'apprendre la guitare tout seul. C'est justement accompagné uniquement de sa guitare qui vous offre ses chansons cadeaux pour ce Noël 2022, depuis le Village de Noël de Nice :

loading

loading

loading

Ecoutez la reprise de la chanson "Valérie" Amy Winehouse

loading

La chanson cadeau de Noël par Jude Todd "Christmas Morning"

Jude Todd chante son amour au matin de Noël

« Je me suis toujours dit qu’un jour je composerai une chanson sur Noël, cependant Christmas Morning est plutôt une chanson d’amour durant cette période de fin d’année … J’avais d’abord écrit une ballade mais mon entourage la trouvait trop triste pour les fêtes, j’ai donc décidé de la réadapter en y ajoutant des notes pop. »

loading