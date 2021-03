Le chanteur cantalien Luc Laversanne en sursis dans l'émission The Voice

Luc Laversanne "en a marre de pleurer", riait-il hier soir, à l'issue de la première séance de battles de The Voice, l'émission de TF1, où il a été repêché par Vianney.

L'aventure du chanteur de Saint-Flour avait commencé il y a un mois, aux auditions à l'aveugle : il avait été sélectionné par Marc Lavoine grâce à sa reprise émouvante du "Chant des partisans".

Un parcours de vie très difficile

Le public avait alors découvert un homme au destin très difficile : né à St-Flour où il a appris le chant à l'école de musique, il a ensuite été chassé de chez lui par sa mère, après lui avoir révélé son homosexualité, et il a vécu dans la rue pendant six ans. C'est au regard de ce parcours qu'être intégré dans The Voice l'a ému. "J’ai réussi à dire qu’on peut être heureux et homo, heureux et noir, heureux et en surpoids, heureux et ancien SDF", avait-il déclaré avec humour à la suite de sa sélection.

Son histoire avait touché jusqu'à Elisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances.

Au bord de l'élimination

Mais la belle histoire a failli se terminer hier soir. Engagé dans une battle avec Quentin, un autre talent, sur "Nés quelque part" (chanson de Maxime Le Forestier), Luc Laversanne a d'abord été éliminé par Marc Lavoine. Mais au moment où il allait partir, Vianney a décidé d'appuyer sur le buzzer, expliquant qu'il avait regretté de ne pas s'être retourné pour lui lors des auditions à l'aveugle.

L'aventure continue, donc, pour Luc, mais rien n'est garanti. Son repêchage n'est qu'un sursis : il reste trois semaines de battles, et Vianney peut décider de buzzer pour un autre talent. Si jamais cela se produit, Luc Laversanne sera éliminé pour de bon.