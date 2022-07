Le chanteur creusois Gauvain Sers déclare sa flamme au Tour de France

Est-ce l'ébauche d'une chanson, ou juste quelques lignes pour ses fans ? Gauvain Sers publie ce mercredi 13 juillet sur sa page Facebook un texte qui rend hommage au Tour de France. Dans "La grande boucle" le chanteur creusois égrène ses souvenirs d'enfance lorsqu'il suivait avec son grand-père le Tour à la télévision. Le texte commence par ces phrases : "C'est chaque jour une partie d'échec / Entre un peloton, une échappée / C'est les souvenirs qui vont avec / Tous ces aprèms de canapé..."

Des images qui défilent

Poulidor encore deuxième, la voix du journaliste Jean-Paul Olivier ou encore la chronique d'Antoine Blondin, le texte de Gauvain Sers est empreint de nostalgie. C'est un Tour de France, sans dopage ni coureur déchu mais qui rend hommage à "l'équipier, le second rôle / Qui pour un autre va tout donner" et aux forçats de la route dont "les cuisses brûlent plus que tout / Dans un virage des Pyrénées". Gauvain Sers n'oublie rien, toutes les images, tout le folklore du Tour, le nom des champions sur le bitume, les campings cars déjà sur place et "_l'spectateur pas très finaud /Qui fait chuter le maillot blanc". T_out y est, la ferveur populaire au bord des routes, le papy qui s'endort devant sa télé et "le gamin qui lève les bras / Pour imiter son favori / Quand tout l'été il pédalera / Sur un vélo jaune je parie".