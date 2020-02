Le chanteur creusois Gauvain Sers sera le parrain et la voix off de la fresque historique de Bridiers

"Proposer à Gauvain Sers d'être le parrain cette année, c'était une évidence !" lance Jean-Noël Pinaud, le metteur en scène de la fresque historique de Bridiers, au micro de France Bleu Creuse. "Ce spectacle parle de la Creuse, de la Résistance, on ne sollicite pas Gauvain Sers tous les ans mais là il a bien sûr dit oui."

En plus d'être le parrain de cette 15e édition, le chanteur des "Oubliés" sera aussi la voix off du spectacle. Sa voix résonnera donc pour plonger les spectateurs dans l'histoire de la Résistance en Creuse pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le thème choisi pour ce nouveau spectacle à ciel ouvert, "Un jour la victoire", du 7 au 10 août 2020 à La Souterraine. 500 bénévoles et acteurs vont y participer.

Ce n'est pas un hasard si la fresque historique de Bridiers se plonge dans cette période : en 2020 on commémore le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin mais aussi l'anniversaire de la naissance du général De Gaulle il y a 130 ans et de sa mort il y a cinquante ans.