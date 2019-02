Le chanteur creusois, Gauvain Sers sort le clip de sa chanson "Les oubliés"

Creuse, France

Bonne nouvelle pour les fans de Gauvain Sers ! Le chanteur creusois dévoile ce vendredi le clip de sa dernière chanson "Les oubliés". Ce titre lui a été inspiré par Jean-Luc Massalon. Au printemps 2018, cet instituteur et directeur d'école avait envoyé une lettre au chanteur pour lui parler des menaces de fermeture qui pesaient sur son établissement. Et c'est donc tout naturellement que le clip de la chanson a été tourné dans cette petite école qui, depuis est désaffectée.

[CLIP] - Emotion immense de vous dévoiler aujourd'hui ce clip... Ça coulait de source qu'on devait le tourner là où le symbole serait le plus fort, c'est à dire dans la fameuse salle de classe de Jean-Luc Massalon... #lesoubliés

🎥🎞🎬😳🚀💥🔥🙏✍️🎒📚https://t.co/AqEaxlFBrO — Gauvain Sers (@GauvainSers) February 22, 2019

Retour au source fin mars

Le second album de Gauvain Sers sortira le 29 mars prochain. Et le lendemain, le chanteur sera de retour chez lui, dans le village où il a grandi, à Dun-le-Palestel en Creuse. Il donnera trois concerts à la salle Apollo, deux le samedi 30 et le troisième le lendemain, le dimanche 31 mars. Ces trois représentations se joueront à guichets fermés, les places des deux premiers concerts se sont arrachées comme des petits pains, dès leurs mises en vente. Face à ce succès, l'enfant du pays a accepté de rajouter une ultime représentation le dimanche 31 mars à 17h.