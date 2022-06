Le chanteur de "Clic Clic Pan Pan", Yanns attendu en Dordogne

Son nom ne vous dit peut être rien, mais le jeune chanteur Yanns est un phénomène sur les réseaux sociaux. Son dernier clip "Clic Clic Pan Pan" dépasse les 57 millions de vues sur Youtube. Yanns a décroché pour cette chanson le single de platine. Il va venir dédicacer son troisième album "Au Pays des merveilles" à Trélissac, à l'espace culture de la Feuilleraie ce jeudi 30 juin à 17h.

Le chanteur s'est fait connaître sur le réseau social Tiktok en 2020. Il cumule aujourd'hui plus de 2 millions d'abonnés sur cette application. Sur ces vidéos on le voit aussi avec une autre personnalité devenue célèbre sur Tiktok Loukaki et Hazerka qui sera aussi présente avec son compagnon à Trélissac pour dédicacer leur livre "s'aimer au-delà des préjugés".

