Le chanteur de Radiohead Tom Yorke annoncé à la Magnifique Society à Reims

Le festival la Magnifique Society a annoncé une nouvelle tête d'affiche ce mardi 1er février : The Smile. Il s'agit du groupe composé des chanteur et guitariste de Radiohead Thom Yorke et Johnny Greenwood.

Le célèbre chanteur du groupe Radiohead Tom Yorke est annoncé sur la scène de la Magnifique society au parc de Champagne à Reims le vendredi 24 juin. C'est la surprise -de taille- annoncée par les organisateurs du festival rémois ce mardi. Tom Yorke se produira à Reims avec le nouveau groupe "The Smile", qui réunit donc le chanteur de Radiohead, le guitariste Jonny Greenwood mais aussi le batteur de jazz Tom Skinner.

La voix de Tom Yorke avec son nouveau projet The Smile, on l'entend dans un titre sorti le 27 janvier dernier, The smoke. Un premier titre intitulé "You will never work in television again" avait déjà fait sa sortie le 5 janvier.

La présence de The Smile à la Magnifique Society vient s'ajouter à d'autres têtes d'affiches déjà annoncées en décembre dernier, telles que le groupe américain Black Eyed Peas ou Herbie Hancock. Festival qui aura lieu au parc de Champagne les 24, 25 et 26 juin 2022.