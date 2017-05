Le chanteur du groupe Soundgarden, Chris Cornell, est mort

Chris Cornell, fondateur et chanteur du groupe de rock américain Soundgarden, est mort à l'age de 52 ans jeudi. Il était encore sur scène la veille.

Son décès soudain a été annoncé jeudi matin par son agent, mais la cause de sa mort est inconnue à cette heure. Le musicien américain Chris Cornell, 52 ans, était en concert aux États-Unis mercredi soir.

Fondateur en 1984 et chanteur d'un groupe de rock qui a marqué fortement les années 90, Soundgarden, Chris Cornell avait aussi été membre du groupe Audioslave aux côtés d'ancien de Rage Against The Machine.

Le titre phare de Soundgarden s'intitule Black Hole Sun, sorti en 1994.