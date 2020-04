Privé de "son zénith" à Limoges, Gauvain Sers donnera un concert dans son salon

Gauvain Sers avait rendez-vous ce soir avec son public au zénith de Limoges. " C'était mon premier zénith chez moi, tout un symbole, là où j'ai grandi" explique le chanteur creusois. Alors pour marquer le coup, il a décidé de donner tout de même un concert dans son appartement, "de passer la soirée ensemble et de jouer quelques chansons, tout simplement". Ce concert diffusé sur la page facebook du chanteur, à partir de 20 heures 30.

Un retour aux sources

"Je vais prendre ma guitare, et chanter mes chansons". Gauvain Sers va se produire dans son salon, en toute simplicité. "J'espère pouvoir transmettre quelques émotions et faire oublier cette actualité morose. Donc ça va être très simple, dans mon canapé, avec la guitare. Un peu comme quand j'ai commencé et puis surtout comme les chansons sont écrites finalement. On revient petit à petit à la base. C'est un peu le cas, dans plein de domaines en ce moment d'ailleurs".

Une tournée arrêtée en plein élan

"Une tournée, ça se prépare un an à l'avance". Sur la route de Gauvain Sers, douze personnes travaillent. "C'est vrai que cela a été un grand chamboulement. Alors évidement, par rapport à tout ce qui se passe dehors et à tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux et ailleurs, et qui font que le pays tourne encore, ça parait bien dérisoire. Mais voila, nous avons été les premiers arrêtés et je pense qu'on va repartir les derniers. Et ça met un coup au moral, pour les artistes, mais aussi pour tous les gens qui travaillent à coté, pour les petits producteurs qui ont la tête sous l'eau en ce moment, pour les intermittents du spectacle et tous les métiers du spectacle. Je croise les doigts pour que ces gens se relèvent de cette période là".

Les journées de Gauvain Sers confiné

"J'essaie de me réfugier dans la culture, dans l'art. J'essaie de rattraper le temps perdu, de passer du temps aussi beaucoup au téléphone avec mes proches, mes amis. Le chanteur profite aussi de cette période pour écrire. "Le fait d'avoir un grand bouleversement dans nos vies, ca donne l'impression d'avoir beaucoup de choses à dire. On voit des élans de solidarité magnifiques et des files de trois heures de gens qui vont au Mac Do parce qu'ils étaient fermés depuis trois semaines". Que deviendront ces textes écrits durant cette période ? Le chanteur n'en sait encore rien. "Je continue de faire mon métier tant bien que mal, même si c'est compliqué d'observer la vie des gens quand on ne peut pas sortir".