Le chanteur Gilbert Montagné promu officier de la Légion d'honneur

Les comédiennes Jeanne Balibar et Marina Hands, le chanteur Gilbert Montagné et le prix Nobel Gérard Mourou figurent dans la promotion du Nouvel an de l'Ordre national de la Légion d'honneur publiée ce mercredi 1er janvier 2020, qui distingue 483 autres personnes "illustres ou inconnues".