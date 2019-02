Le chanteur HK sera dans les Landes en août pour le 30e festival Musicalarue

Comme tous les mardis soirs, les organisateurs du Festival Musicalarue ont dévoilé un nouvel artiste qui sera présent en août prochain pour la 30e édition. Il s'agit du chanteur HK, Kaddour Hadadi, ancien membre de Ministère des affaires populaires et initiateur de HK et les Saltimbanks.

Luxey, France

L'identité d'un nouvel artiste a été dévoilé ce mardi soir par les organisateurs du festival Musicalarue, à Luxey dans les Landes. Son nome ne vous dira peut être rien, pourtant au moins l'une de ses chansons devrait vous dire quelque chose. Il s'agit du chanteur HK, Kaddour Hadadi, ancien membre de Ministère des affaires populaires et initiateur de HK et les Saltimbanks. C'est avec ce groupe qu'il sort en 2011 l'album Citoyen du monde, dans laquelle la chanson On lâche rien, est reprise dans les manifestations.

Le 3 mars 2017, HK sort un album solo. L'empire de papier est un album plus personnel, sans tous ses accompagnateurs habituels, à l'exception de la chanson _Ce soir nous irons au bal_, interprétée par HK et les Saltimbanks au complet. Cette chanson se veut un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 en France.

HK sera sur scène à Luxey le samedi 16 août.

Pour rappel, la 30e édition du festival Musicalarue, du 15 au 17 août, c'est notamment Patrick Bruel, le rappeur Orelsan, Patti Smith, Boulevard des Airs, Trois Cafés Gourmands, Jérémy Frérot ou encore Les Ogres de Barback et Marcel Amont.

