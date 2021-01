Le chanteur Icaunais Gérard-André rend hommage à Georges Brassens "l'orfèvre des mots"

2021 sera l'année Brassens ! On célèbre cette année le centenaire de la naissance de l'auteur-compositeur (le 22 octobre 1921), mais on commémore aussi les 40 ans de sa mort (le 29 octobre 1981). L'artiste Icaunais Gérard-André et son épouse Andrée rendent hommage au grand poète de Sète.

Dans toute la France, si la situation sanitaire le permet, on devrait célébrer cette année le centenaire de l'un des plus grands noms de la chanson française : Georges Brassens. Il est né le 22 octobre 1921. Et il est mort le 29 octobre 1981. Des événements sont d'ors et déjà programmés à Sète, dans l’Hérault, sa ville natale.

Un souvenir de jeunesse, une inspiration

Dans l'Yonne, les mots et les notes de Brassens résonnent régulièrement au théâtre rural de "La Closerie" à Étais-La-Sauvin. Quand Gérard-André, le chanteur et propriétaire des lieux depuis 15 ans, parle de Brassens, ses yeux s'illuminent et sa guitare le démange aussitôt.

Le chanteur d’Étais-La-Sauvin, auteur et compositeur lui-même, a consacré sa carrière à la poésie et aux chansons. Brassens est donc évidemment en bonne place, dans son panthéon personnel : "Brassens pour moi, c'est vraiment l'auteur et l'interprète qui m'a influencé dans ma vie, quand j'étais jeune chanteur, tout comme Léo Ferré, Jean Ferrat et Charles Trenet naturellement. C'est ce qu'on entendait à la radio. Mais Brassens est un poète (même s'il s'en est toujours défendu). Brassens, c'est de la poésie, c'est des images, des tableaux, c'est la vie des gens", se souvient l'artiste de 77 ans.

Et contrairement à ce qu'on pense parfois, Gérard-André réfute en souriant l'idée que l'oeuvre de Brassens est avant tout faite de paroles... non, pour lui, Brassens était aussi un musicien hors pair : "C'est même très complexe. Si on veut vraiment respecter le travail qu'il a fait sur le plan de la mélodie et sur le plan de l'harmonie avec son travail à la guitare, c'est un travail absolument formidable et parfois très difficile ! Brassens a été interprété dans une centaine de langues, de pays différents. En Afrique, en Asie, au Japon on chante Brassens en japonais. C'est assez particulier mais ce qui est bien, c'est qu'on est toujours en poésie".

Un spectacle depuis 2019

Mais tout le monde aime Brassens. Tout le monde croit le connaitre. C'est peut-être pour cela que Gérard André a attendu 2019 pour lui consacrer un spectacle, "Mon Brassens à vous", avec ses succès mais aussi des textes plus méconnus. "Il l'a dit lui-même : tout est bon chez lui, il n'y a rien à jeter. C'est vrai ! Je pense qu'on prend un immense plaisir à écouter Brassens, quelles que soient les chansons : les plus connues ou d'autres qui sont moins connues et qui subjuguent ! Moi, il y a trente ans, j'ai réveillé une chanson qui s'appelle "Clairette et la fourmi". Cette chanson est tout à fait magique et ceux qui l'écoutent sont toujours subjugués, quoi", explique le musicien.

Un portrait de Georges Brassens trône au-dessus du bureau de Gérard-André à la Closerie © Radio France - Delphine Martin

Un orfèvre de la langue française

Pour élaborer ce spectacle, Gérard-André a consulté, comme toujours, son associée et compagne Andrée, son "amie-amour" comme il dit, elle-même grande amoureuse de Brassens : "Depuis que je suis toute petite, Brassens est mon idole. J'ai toujours aimé Brassens, donc quand on parlait de faire un spectacle Brassens, je lui disais tu sais, il y a des chansons qu'on entend jamais et que j'adore". Et Andrée site volontiers "La princesse et le croque-notes" à la poésie savoureuse.

"Ses textes, c'est de l’orfèvrerie ! Il met ensemble des mots auxquels on aurait jamais pensé. C'est quand même génial : au lieu d'employer les mots que tout le monde emploie, de jouer avec le vocabulaire. La langue française est tellement belle et tellement riche ! On pourrait utiliser des milliers de mots alors qu'on se limite toujours aux mêmes", ajoute la Belge, icaunaise d'adoption.

Gérard-André espère pouvoir reprendre son spectacle d'hommage à Brassens très vite sur la scène de son théâtre de la Closerie. En attendant, pendant cette période difficile pour la culture, le théâtre de la closerie propose tous les mardis soirs un spectacle retransmis sur les réseaux sociaux de 21h à 22h30.