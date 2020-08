Le chanteur Julien Doré choisit le château de Tornac pour décor de son dernier clip

Des manchots dans les ruines du château de Tornac (Gard) près d'Anduze. C'est ce que l'on peut voir dans le clip du nouveau single de Julien Doré, "Barracuda II". Un titre tiré de l'album "Aimée" qui sort le 4 septembre. Le chanteur est seul, il chante en plein air en s'accompagnant au piano. Sur le terre plein, face à lui, des sièges de cinéma rouge sur lesquels sont installés des enfants qui reprennent en choeur le refrain. Des manchots y font également une apparition.

"Tout le monde a quelque chose à dire / Sur mes cheveux ou le climat / Bien que les deux aillent vers le pire / Personne ne se battra pour ça / Tout est encore un peu possible / Mais plus personne ne le voit"

Un hommage à sa grand-mère alésienne

Avec ce nouvel album, "Aimée", Julien Doré qui est né à Alès, rend aussi à sa grand-mère Aimée, âgée de 99 ans qui vit dans les Cévennes. "Mon grand-père était mineur à Alès, confiait ce lundi le chanteur à Augustin Trapenard sur France Inter. Elle a été veuve très tôt. Toute sa vie, elle s'est battue pour que les femmes des mineurs obtiennent des droits supplémentaires. Elle est même montée manifester à Paris pour cela."

C'est également dans le Gard que le chanteur avait tourné le clip de "La fièvre", son précédent single. On peut en effet y reconnaître La Bambouseraie en Cévennes ou encore les rails du Train Vapeur Des Cévennes et du Vélorail des Cévennes à Anduze et Générargues.