Le chanteur M en concert en Dordogne en 2022

Matthieu Chedid, plus connu sous son pseudo M, se produira avec son nouveau spectacle au Palio de Boulazac en novembre 2022.

La prochaine tournée de Matthieu Chedid passera par la Dordogne. Après plusieurs concerts parisiens dès avril prochain, M se produira dans toute la France et notamment sur la scène du Palio de Boulazac avec son tout nouveau spectacle. Le concert est prévu le 17 novembre 2022 à 20h.

La billetterie est ouverte sur le site officiel de M et le sera dès ce mardi 12 octobre à 10h sur www.box.fr. Vous pourrez acheter des billets à 35 euros pour les places debout et jusqu'à 72 euros pour la catégorie 1 et certaines places en tribune.

M est déjà venu en concert au Palio, c'était en octobre 2019.