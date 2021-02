Installé en Moselle, le chanteur Tonton David est mort

Le film Un indien dans la ville, dont il assurait la bande originale, a mis son tube dans toutes les têtes. Le chanteur Tonton David, qui était installé en Moselle, est mort à 53 ans.

Installé en Moselle depuis une quinzaine d'années

Né à la Réunion, il s'était installé il y a près de 15 ans en Lorraine, dans le secteur de Saint-Avold avec sa famille. Il avait raconté en 2016 son amour de la région à l'Est Républicain : « Je suis arrivé d’abord à Sarrebourg voilà une dizaine d’années car j’avais à l’époque besoin de me rapprocher de Bâle pour des raisons professionnelles. J’ai de la famille à Woippy, près de Metz, mais c’était surtout parce que je me sentais bien ici. Franchement, la Moselle, c’est exotique ! »

Fan de football, le chanteur s'était impliqué dans la vie locale en suivant de près le parcours du Sarreguemines FC en Coupe de France. En 2017, il confiait au Journal Le Parisien : « Tout est venu de mes soirées PMU tous les jeudis dans le bar Les Trois Rois de Longeville-lès-Saint-Avold. Grâce à un pote, j'ai rencontré Christophe Marie, le président du club. Et je suis allé les voir jouer plusieurs fois ».

Le chanteur avait suivi de près le parcours du Sarreguemines football club en Coupe de France. © Maxppp - Thierry Nicolas

Dernièrement, sa chanson phare avait été remise au goût du jour, grâce à une reprise des Kids United.