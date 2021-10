Le chanteur Olivier Villa, fils de Patrick Sébastien, souhaite ouvrir son cabaret-guinguette en Dordogne

Le cabaret est visiblement une affaire de famille ! Le chanteur Olivier Villa, fils de Patrick Sébastien a choisi de créer un cabaret-guinguette-restaurant en Périgord. Le projet, que le chanteur nourrit depuis de nombreuses années devait à l'origine aboutir en Corrèze, d'où il est originaire. "Mais nul n'est prophète en son pays confie-t-il. La Dordogne m'a ouvert les bras, je les ai pris avec plaisir".

Le projet d'une vie

"Ce projet, c'est le rêve de ma vie depuis plus de 20 ans avoue Olivier Villa. Je rêve d'avoir ce genre d'établissement parce que j'y suis déjà passé en tant qu'artiste, en tant que chanteur et en tant que client aussi, j 'ai donc fait les deux côtés du comptoir. Ces endroits manquent aujourd'hui aux gens de tous les âges, c'est à dire une espèce de mix intergénérationnel de gens qui ont envie de faire la fête dans un esprit convivial et festif, avec de la bonne bouffe et de la bonne musique aussi. Moi j'ai toujours aimé ça, donc pourquoi pas monter la mienne et donner aux gens ce que j'ai eu comme expérience depuis vingt ans."

Le chanteur Olivier Villa lors de l'émission Vivement Dimanche © Maxppp - PHOTOPQR/LE PARISIEN Frédéric Dugit

Un concept accessible

Le concept, Olivier Villa l'a mûrement réfléchi durant ces dernières années. "Ce sera donc d'abord un cabaret, avec des artistes qui viendront toute l'année explique-t-il. Artistes, chanteurs, auteurs-compositieurs, magiciens, humoristes, des troupes. Ils proposeront leur talent tous les samedis soir, toute l'année sauf au mois de janvier où nous serons fermés. Des connus, des moins connus avec des têtes d'affiche de temps en temps.

Le dimanche et lundi, ce sera repas-guinguette avec un orchestre de trois à huit musiciens, avec de l'accordéon, mais aussi de la musique des années 60, 70, 80 pour faire danser toutes les générations jusqu'au soir.

Le tout à des tarifs très très attractifs précise le chanteur. Chez moi, pour 35 euros environ par personne, vous pourrez avoir une entrée, un plat, un dessert, un café, un kir, une heure et demie de dîner spectacle voire plus, et derrière la possibilité de danser, c'est quand-même très très abordable. Je veux proposer ce côté populaire que j'ai toujours gardé dans la vie ajoute-t-il.

Dans un ancien moulin

Mais avant que ce rêve ne devienne réalité, Olivier Villa a du pain sur la planche. Il a d'abord fallu trouver le lieu. Ce sera un ancien moulin, le moulin de Capelot, situé sur la commune de Sainte-Marie-de-Chignac, à une douzaine de kilomètres de Périgueux. "Un endroit assez grand, pas trop loin des gens mais pas trop près non plus pour ne pas gêner le voisinage" précise Olivier Villa. La vente de la propriété qui appartient au Grand Périgueux devrait être finalisée très prochainement. Le futur patron du cabaret-guinguette restaurant souhaite y adjoindre un bâtiment en bardage bois de 1000 m2, avec un toit recouvert de panneaux photovoltaïques. L'extension abritera les cuisines et la salle de spectacle. L'établissement, pourra accueillir 350 à 400 personnes dans sa configuration dîner-spectacle, et jusqu'à 800 pour des concerts debout.

" Chez Oliv "

Le nom lui a déjà été trouvé, ce sera " Chez Oliv ", tout simplement comme mon prénom, comme on me surnomme et je vais y imprimer ma patte, parce qu'il y aura tout ce que j'aime explique Olivier Villa. Il y aura des magrets sur le grill, des côtes de boeuf, beaucoup de bruit au bar, beaucoup de gens qui boiront sûrement pas avec modération (ils auront des pilotes ou viendront à pied), question cholestérol chez moi, ça va être compliqué".

Trois cabarets en Périgord

Avec ce nouveau cabaret, le département de la Dordogne en comptera trois. Le Bambino, dont les locaux ont été rénovés à Bergerac, le Voulez-vous qui doit ouvrir ses portes prochainement à Marsac-sur-l'Isle, et chez Oliv, dont l'ouverture est programmée en septembre 2022. Y aura-t-il de la place pour toute le monde? "Oui répond sans hésiter Olivier Villa, plus on est de fous et plus on rit ! Moi ça fait cinq ans que je bataille pour avoir ce projet, et il y a de plus en plus de gens qui veulent ouvrir des guinguettes. et des cabarets. Moi je suis content, parce que ce sont encore des endroits de fête. Ma grand-mère disait ce n'est pas la cage qui compte, c'est l'oiseau qu'il y a à l'intérieur. Chaque oiseau saura gérer sa cage au mieux. Et puis les gens des guinguettes et des cabarets sont assez liés entre eux. J'ai déjà des cabarets qui m'ont appelé et qui savent que je vais ouvrir. Les artistes de la France entière qui viennent vous voir en Périgord peuvent passer un jour chez moi, un autre jour peut-être à Bergerac. Ce qui est intéressant pour l'artiste et pour les deux oiseaux de la cage, lâche-t-il dans un éclat de rire.