Le chanteur périgourdin Tibz chante en duo avec Nea

Le chanteur originaire du Bugue en Dordogne sort une nouvelle chanson avec la chanteuse suédoise Néa. "Don't deserve this" est à l'écoute à partir de ce vendredi 5 mars minuit.

La chanteuse Nea s'est faite connaître avec sa chanson "Some Say"

Une nouvelle chanson et un nouveau duo pour Tibz. Le chanteur originaire du Bugue a présenté sur son compte Instagram sa prochaine chanson. Il chante en français accompagné en anglais par la chanteuse suédoise Nea. La jeune femme s'est faite connaître en France grâce à sa chanson "Some Say". Le refrain de ce premier single s'appuie sur la chanson Blue d'Eiffel 65 sortie en 1999.

Tibz prépare son deuxième album dans lequel il y aura un autre duo, avec le Syvlain du groupe Boulevard des Airs, originaire de Tarbes.