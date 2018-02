Bourges, France

En fait, les deux artistes vont intégrer à un spectacle qu'ils ont déjà créé ensemble (Bobines) , des sketches qui seront joués par des élèves de 5eme du collège Victour Hugo. Une centaine de choristes de l'ensemble Vocalson seront également sur scène.

Deux professeurs du collège Victor Hugo de Bourges connaissaient déjà les frères Luce. © Radio France - Michel Benoit

Renan Luce, c'est bien sûr, cette chanson "La lettre" qui l'a propulsé en tête des meilleures ventes d'albums il y a une dizaine d'années, mais l'artiste intervient aussi dans des établissements scolaires avec son frère, Damien, pianiste classique et comédien. Ensemble, ils ont écrit un spectacle sur l'enfance intitulé Bobines. Spectacle que connaissaient Eric Heitz et sa femme, tous deux professeurs de musique au collège d'Henrichemont et au collège Victor Hugo de Bourges. D'où l'idée de le transformer pour y intégrer une chorale et des scènettes écrites par les collègiens de Victor Hugo.

Les élèves d'une classe de 5éme du collège Victor Hugo écrivent et répètent des scènettes sous l'oeil expert de Damien Luce © Radio France - Michel Benoit

Les élèves joueront aux côtés des deux artistes devant 800 personnes sur la scène du palais d'Auron : de quoi donner le trac mais ces quatre amies apprécient l'initiative : " Ca nous donne _confiance en nous. On travaille de manière solidaire et on peut s'exprimer comme on veut. C'est un vrai rêve_ pour nous ! "expliquent Rabha et ses copines. Et si Renan Luce aime venir dans les établissements scolaires, il y a une raison : " Je me souviens encore aujourd'hui de ce spectacle qu'on avait joué avec mon collège sur la scène de la petite ville où je vivais (en Bretagne). Je suis sûr que _cette expérience m'a conforté dans mon envie de devenir artiste. Ici, j'apprends aux enfants à écrire une poésie et on va la mettre en musique pour la chanter avec la chorale Vocalson._ J'adore transmettre ces techniques et ça me fait du bien aussi de revenir ainsi aux fondamentaux. "

Une petite partie de la chorale Vocalson aux côtés de la professeur de musique du collège Victor Hugo, Isabelle Heitz, au piano. © Radio France - Michel Benoit

Rendez-vous le 18 mai au palais d'Auron. Les places sont en vente également à la FNAC de Bourges.