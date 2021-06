C'est un deuxième report pour cause d'épidémie de Covid-19. Deux nouvelles dates sont annoncées pour le concert du chanteur Soprano au Zénith de Nancy, qui prévoit 10.000 spectateurs par soir dans l'amphithéâtre en plein air.

Le chanteur Soprano est finalement attendu au Zénith de Nancy les 8 et 9 juillet

D'abord prévu pour le 4 juillet 2020, annulé pour cause de pandémie de Covid-19, le concert du chanteur Soprano au Zénith de Nancy était programmé le 26 juin prochain.

Mais les contraintes liées au déconfinement progressif obligent l'organisation du concert à décaler finalement les 8 et 9 juillet prochains dans l'amphithéâtre en plein air .

"Nous recevons de 100 à 150 messages par jour, qui nous interrogent sur ce concert, il y a une forte attente ", confie Jérôme Daab le directeur de la salle de concerts nancéienne. En prévision, donc, l'accueil de 10.000 spectateurs chaque soir des 8 et 9 juillet.

Des places assises seulement

Des spectateurs qui seront assis, avec masques, il reste encore à préciser le dispositif de sécurité, avec présentation d'un Pass sanitaire valide aux dates des concerts et d'une carte d'identité. "Nous communiquerons plus précisément dès que nous aurons les détails via les autorités", indique encore Jérôme Daab, le directeur du Zénith, très touché par les spectateurs "qui ont pour leur grande majorité conservé leurs places, en soutien " .

Les modalités

Les précisions de l'organisation : si vous avez dessilles des dates initiales les 4 juillet 2020 e 26 juin 2021, tous les billets dont le code barre commence par 002 sont attendus le jeudi 8 juillet 2021. Tous les autres billets sont attendus le vendredi 9 juillet.