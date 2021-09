Le chanteur Soprano sera le parrain du Téléthon 2021

Soprano sera le parrain de la prochaine édition du Téléthon, organisée les 3 et 4 décembre 2021. Le chanteur marseillais se dit "très fier d'être aux côtés des malades, de leur famille, des chercheurs, des bénévoles qui se mobilisent toute l'année" contre les maladies rares.

Le chanteur Soprano sera le parrain de la prochaine édition du Téléthon, les 3 et 4 décembre - Photo d'illustration

"Grâce à la fidélité et à la générosité des donateurs, le Téléthon a changé le destin d'enfants qui étaient condamnés". C'est avec "fierté" que Soprano endossera le rôle de parrain de la prochaine édition du Téléthon qui aura lieu les 3 et 4 décembre 2021. Le chanteur originaire de Marseille a été choisi pour la 35e édition de cette émission destinée à recueillir des fonds pour la thérapie génique et diffusée par France Télévisions. Dans un communiqué, l'artiste s'enthousiasme de ce rôle : "Je suis très fier d'être aux côtés des malades, de leur famille, des chercheurs, des bénévoles qui se mobilisent toute l'année, dont je connais les combats, la passion, l'énergie, le dévouement".

"Pour donner encore plus de moyens à la recherche, les familles peuvent compter sur mon total engagement"

Début décembre prochain, pendant 30 heures, des artistes, donateurs, malades, parents de malades, bénévoles et chercheurs se succèderont sur les plateaux de France Télévisions et lors de multiples opérations menées partout en France, au service du combat contre les maladies rares porté par l'AFM-Téléthon. Parmi les animations proposées cette année, une écharpe de 3.356 mètres sera déployées à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), une nuit du badminton sera organisée à Tignieu (Isère) ou encore des diners étoilés se tiendront au Château de Mercuès (Lot).

Soprano succède à un autre chanteur, Matt Pokora. L'an dernier, le Téléthon avait permis de récolter plus de 77 millions d'euros.