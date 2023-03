Le chanteur Stromae annule ses concerts à Amnéville et Strasbourg pour "raison médicale"

Stromae annule ses concerts à Strasbourg et Amnéville, pour raison médicale.

La déception est grande pour les fans de Stromae dans l'Est de la France. Le chanteur belge connu pour ses tubes "Alors on danse", ou encore "Formidable" annule trois dates, à Strasbourg et Amnéville (Moselle).

Annulé pour raison de santé

Le Zénith de Strasbourg, qui devait l'accueillir mercredi, et le Galaxie d'Amnéville (Moselle) qui prévoyait deux dates jeudi et vendredi, annoncent l'annulation des concerts. Les deux salles de spectacle partagent un communiqué de la production : "Les équipes d’Auguri Productions et mosaert sont au regret de vous annoncer l’annulation des concerts de STROMAE prévus cette semaine, pour des raisons médicales".

Pas de date de remplacement

La production ajoute qu'il n'y a pas de date de report et invite le public "à se rapprocher de leur point de vente pour le remboursement de leur billet".