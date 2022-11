Le chanteur The Weeknd en concert au Matmut Atlantique de Bordeaux cet été

Le stade Matmut Atlantique ne se porte pas si bien, avec les 18 millions d'euros de perte pour SBA , la société qui l'exploite, mais il n'aura jamais eu un été aussi chargé en concerts. Il y en aura cinq à l'été 2023 (contre deux en 2017, 2019 et 2022, et un seul en 2018). Après les annonces des venues de Muse (29 juin), Depeche Mode (4 juillet) et Mylène Farmer (14 et 15 juillet), c'est le chanteur canadien The Weeknd qui se produira le 1er août sur la scène du stade du Lac, comme l'a annoncé le Matmut Atlantique ce lundi.

ⓘ Publicité

Billetterie le 1er décembre

La billetterie ouvrira ce jeudi 1er décembre pour ceux qui se sont inscrits à l'aide de leur adresse mail. Pour les autres, les places se prendront le lendemain, le vendredi 2 décembre.

Le chanteur canadien devait passer à Bordeaux en 2022, mais à l'Arkea Arena. Il avait finalement annulé sa tournée européenne, préférant se produire dans les stades plutôt que dans les salles. Il verra donc plus grand pour son concert bordelais, après des passages par Nice et le Stade de France.

The Weeknd, qui a explosé en 2020 avec son album After hours, et son single Blinding Lights, deuxième chanson la plus écoutée de l'année en France sur la plateforme Spotify, s'était notamment produit à la mi-temps du Superbowl l'année suivante.