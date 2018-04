Le chanteur périgourdin Tibz était de retour sur ses terres cette semaine. Il vient de passer quelques jours en Dordogne, au Bugue dans la maison de sa mère pour enregistrer les nouveaux titres de son prochain album. L'interprète de "Nation"a installé un petit studio dans une aile de cette jolie bâtisse en pierres.

"J'aime venir ici loin de la folie parisienne"

Des tapis persans au sol, une bougie sur une table en bois. Un clavier, un ordinateur, une guitare et un micro. Tibz et son ami musicien Hugo n'ont besoin de rien de plus pour créer des chansons. "L'avantage c'est qu'aujourd'hui avec les nouvelles technologies on peut avoir les mêmes conditions qu'un studio et avec le calme de la campagne." Malgré tout, les journées sont longues. "On commence vers 10h du matin et on termine vers 6h car la nuit je m'éclate vraiment. C'est là que je suis le plus créatif. Dans la journée il y a toujours un moment de flottement où on va pêche par exemple. C'est pour ça que j'aime venir ici loin de la folie parisienne," raconte Thibault.

Découvrez un extrait de "La peur" chanson inédite de Tibz Copier

En moins de six mois, le Périgourdin a mis 23 chansons en boîte. Elles se rapprochent déjà d'une version définitive. "Je les présente à ma maison de disque et c'est elle qui fait des choix en fonction du projet établi. On est vraiment une équipe." Comme dans son premier album, Tibz devrait consacrer une chanson à ses racines. _"_Ce sera une biographie de ce qui m'est arrivé depuis que j'ai quitté Bayonne pour vraiment me lancer dans la chanson. Ce sont des histoires d'amour, d'amitié, des thèmes forts dans les chansons. On va les lier pour raconter une histoire." Tout devrait être bouclé pour une sortie en début d'année prochaine. Un nouveau single pourrait aussi débarquer d'ici cet été.

En concert au Bugue le 3 août

En plus de son aventure au Québec, de sa tournée à travers la France et sa participation à la nouvelle version du titre "Sa raison d'être" Tibz poursuit sa collaboration avec différents artistes français. Il y a quelques temps il était en studio avec la chanteuse Jenifer. "Je ne peux pas vous en dire, rien n'est concrétisé pour le moment." Dans le cadre de sa tournée, le Périgourdin sera en concert au Bugue le 3 août prochain.

