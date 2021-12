Le chantier de Notre-Dame en BD exposé sur son parvis

Qui y a-t-il derrière les palissades du chantier de la cathédrale Notre Dame ? Très peu de monde a le droit d'aller voir mais depuis ce mercredi, vous pouvez le découvrir en BD, sur le parvis, grâce à une grande exposition. Cinq auteurs aux styles très différents ont été invités à visiter le chantier pour le dessiner. Leurs planches seront exposées plusieurs mois le long des palissades temporaires installées au pied de la façade de la cathédrale pour délimiter le chantier.

Parmi les auteurs choisis, Mathieu Sapin et François Schuiten, dessinateur belge multiprimé, Grand prix de la Ville d'Angoulême. Avec eux, la Franco-libanaise Zeina Abirached, le Tchadien Adjim Danngar et la Française Sandrine Martin ont choisi de représenter les "cordistes" descendant le long des arc-boutants, les charpentiers et autres artisans d'art spécialisés qui ont fabriqué de gigantesques cintres en bois, déposé le grand orgue et ses 8.000 tuyaux et démonté l'échafaudage sinistré qui entourait la flèche au moment de l'incendie, en 2019.

Plusieurs visites de chantiers, des photos, des archives

Avant les crayons, les yeux. Il fallait voir, comprendre pour bien "faire voir". Les cinq auteurs et autrices ont eu la chance de visiter le chantier plusieurs fois. "J'ai pris beaucoup de photos", se souvient Adjim Danngar. "C'était très impressionnant d'entrer là. Et puis il y a eu ce moment surprenant de la douche. Il a fallu se dévêtir, se nettoyer, pour enlever le plomb du chantier. Ça aussi ça m'a marqué." De tout ça, le dessinateur a imaginé huit planches, très réalistes sur le travail des charpentiers entrain de sauver les arcs boutants et les voûtes de la cathédrale.

© Adjim Danngar / Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris -

Sandrine Martin, elle, retient surtout la sensation de vertige tout en haut de la cathédrale. Et le privilège d'avoir pu approcher ses merveilles. "Avoir la grande rosace à quelques centimètres du nez, c'était magique", sourit l'autrice. Et un peu frustrant reconnait-elle. "On nous a expliqué beaucoup beaucoup de chose, on m'a parlé de l'étanchéité de certaines pierres, ce n'était pas évident de garder l'essentiel. J'ai dû mettre seulement quelques pourcents de toutes les informations dans mon dessin."

Un dessin panoramique celui-là. On y voit la cathédrale mais aussi sa base vie avec la cantine, les bureaux des architectes, des grutiers. Et un cherche et trouve pour les enfants.

© Sandrine Martin / Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris -

La BD pour toucher un autre public

C'est tout l'objectif de cette exposition, rebondit Jérémie Patrier Leitus, le directeur de la programmation culturelle de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale. "C'était un pari. On se disait qu'utiliser la bande dessinée pour toucher un public moins intéressé par le patrimoine et sa sauvegarde, était un médium pertinent. Que la BD permettait de retranscrire le chantier de manière didactique et esthétique, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi complet. Je suis très impressionné par la capacité de ces auteurs à retranscrire la diversité et la richesse du chantier."

L'exposition est installée sur le parvis de la cathédrale pour les prochains mois. L'établissement public réfléchit à son avenir. Pourquoi pas une édition à retrouver un jour dans les rayons des librairies.