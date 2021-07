Le chantier de restauration de la façade du théâtre se termine à Cherbourg

"On redécouvre la façade du théâtre d'il y a cinquante ans. Revoir ces éléments, ces sculptures, sans la saleté, c'est un vrai plaisir". L'adjointe à la culture de Cherbourg-en-Cotentin Catherine Gentile ne cache pas son bonheur. Après plus d'un an et demi de travaux, le joyau patrimonial de la place de-Gaulle à Cherbourg quitte son carcan d'acier. Il ne reste plus que quelques échafaudages au niveau du pavillon ouest et de l'artothèque : ils doivent être démontés début août, soit juste avant les festivités liées à la Rolex Fastnet.

Un théâtre, "pas une forteresse"

Les travaux ont débuté fin 2019 :

nettoyage minutieux de toute la façade, restauration de pierres et remplacement de certaines sculptures si besoin

restauration extérieure du pavillon est (côté café du théâtre) : c'était le chantier prioritaire. Les ferronneries ont été démontées et sont en cours de restauration

côté pavillon ouest, les menuiseries ont été changées

renouvellement complet de la toiture du pavillon central

Nous avons souhaité que les menuiseries retrouvent leur cachet - Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin

Des sas vitrés doivent remplacer les trois portes-tambours de l'entrée du théâtre. L'idée c'est que "les passants puissent voir ce qui se passe à l'intérieur parce que le hall est magnifique. On considère qu'un théâtre n'est pas une forteresse, quelques chose de clos sur soi-même", résume Catherine Gentile. Un système de lumières de couleur permettra aussi de savoir s'il y a une représentation en cours. Des sas vitrés qui vont permettre aussi de faire entrer la lumière dans le hall.

Des essais de mise en lumière ce lundi

Une mise en lumière sobre doit être réalisée en soirée, pour mettre en valeur les éléments de la façade. Des tests sont prévus ce lundi. Des tranchées doivent être creusées pour encastrer ces lumières.

A l'exception d'un nettoyage en 1993, c'est la première grande restauration depuis cinquante ans. Des groupes sculptés du fronton avaient même été mis sous filet den 2015 pour éviter des chutes de pierre. L'inauguration du "nouveau" théâtre de Cherbourg doit être réalisée en septembre, lors des Journées du patrimoine, sous la forme d'un spectacle. Le coût total du chantier s'élève à 2,45 millions d'euros, dont 1,178 million à la charge de la ville. Le chantier est également soutenu par la région Normandie, le département de la Manche et la Direction régionale des affaires culturelles (Drac).