Le chantier du futur centre aquatique de Fondettes officiellement lancé

Fondettes, France

C'est le dernier équipement aquatique qu'il manquait à la Métropole de Tours. La première pierre de la future piscine de Fondettes a été posée samedi sur le site des Grands Champs, en présence du maire de Fondettes Cédric De Oliveira, et du président de la Métropole Phillipe Briand. Ce centre aquatique va coûter 12 millions d'euros, et seulement 240.000 euros à la charge de la ville de Fondettes. C'est en effet la Métropole le plus gros financeur : 6,5 millions d'euros. Le reste du financement étant assuré entre la Région et l'Etat. Le centre aquatique comptera 2 bassins (un bassin sportif de 25 m x 12,50 m et un bassin d'apprentissage de 150 m²), 1 pataugeoire, 1 jacuzzi, 1 sauna et un toboggan de 40 mètres.

Une livraison à l'été 2020

Le centre aquatique va bénéficier aux habitants du nord-ouest de la Métropole et d' Indre-et-Loire. Après la piscine de Luynes, l'arrivée de la piscine de Fondettes va permettre de boucler le plan piscine de la Métropole. Il restera ensuite la réfection d'équipements déjà existants comme les piscines de Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Cyr-sur-Loire, et à Tours celles des Tourettes et du Mortier. Fondettes était la dernière commune de plus de 10.000 habitants qui n'avait pas ce type de structure. Les scolaires n'auront plus de déplacements à effectuer pour aller aux séances de natation. La livraison, si les délais sont respectés, est prévue à l'été 2020.