Le chantier pour l'empaquetage de l'Arc de Triomphe avance

L’Arc de Triomphe sera bientôt empaqueté de tissu et de cordes, entre le 18 septembre et le 3 octobre 2021. Une installation imaginée par l’artiste Christo, décédé l’année dernière. Les travaux avancent et s'imposent désormais à la vue de tous les passants.

C'est un chantier colossal. L'Arc de Triomphe s'apprête à être emballé de 25.000 mètres carrés de tissu recyclable et 3.000 mètres de cordes, selon les plans de l'artiste Christo, décédé en novembre 2020. Les premières installations se font apercevoir tout autour. La zone de travaux a été encadrée par des rambardes et deux grandes grues. Des échafaudages ont aussi été mis en place pour permettre aux ouvriers d'atteindre les hauteurs de l'édifice.

La zone de chantier a été protégée grâce à des rambardes. © Radio France - Thibaud Hue

Entre les machines et les agents de sécurité, les visiteurs peuvent toujours se frayer un chemin vers le sommet. En arrivant sur les lieux, beaucoup lèvent la tête, curieux, parfois surpris, mais tous ne comprennent pas. "On vient visiter l'Arc de Triomphe pour la première fois et on ne sait pas du tout ce qu'il se passe. On voit des travaux, des échafaudages, on ne sait pas. Une fois en haut, on va découvrir ce qu'il en est", nous confie une touriste.

Des espaces ont été dédiés aux touristes pour qu'ils puissent visiter le monument. © Radio France - Thibaud Hue

Sur les quatre piliers de l'Arc de Triomphe, toutes les statues sont recouvertes de tiges métalliques. Le même procédé a été appliqué tout autour du sommet où des barrières ont été visées. Toutes ces armatures doivent protéger la pierre des frottements et de la tension provoqués par le tissu et la corde.

Cette œuvre monumentale, qui va coûter 14 millions d'euros, sera visible dès le 18 septembre 2021 pour une durée de deux semaines.