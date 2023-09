Le chapeau iconique du premier "moonwalk" de Michael Jackson vendu aux enchères à Paris ce mardi

40 ans après, il refait surface. Le chapeau légendaire de Michael Jackson, le tout premier Fedora qu'il a porté pendant une prestation, est mis aux enchères ce mardi, à l'hôtel des ventes de Drouot, dans le 9e arrondissement de Paris. Ça sera la pièce phare de cette vente "rock", ou 200 autres objets sont dispersés, comme la guitare de T-Bone Walker et un bout du mur du club parisien "Bus Palladium", fermé en 2022 et signé par les membres des groupes Air, The Libertines et Gossip.

Une vente estimée entre 60 000 et 100 000 euros

C'est le 25 mars 1983 que Mickael Jakson porte ce chapeau, à l'occasion du 25e anniversaire du célèbre label Motown, sur son morceau "Billie Jean". C'est la première fois qu'il effectue son pas de danse signature, le fameux "moonwalk". Juste avant il lance son chapeau sur le côté de la scène : "C'est un certain Adam Kelly - dont nous avons le badge pour le show du 25 mars 1983 - qui récupère ce chapeau ce jour là, pensant que le staff du chanteur allait venir le récupérer, mais non", expose Arthur Perault, directeur général et co-fondateur de Artpèges.

Michael Jackson - Billie Jean (Official Video)

" Adam Kelly l'a gardé pendant plusieurs années avant de le céder à un collectionneur américain, ce chapeau est ensuite réapparu dans une collection européenne et est maintenant ici entre nos mains ", poursuit-il. Le couvre-chef est estimé entre 60 000 et 100 000 euros et Arthur Perault est "très optimiste", il s'attend à une "clientèle internationale": "Même s'il faut toujours rester prudent, on est dans un mouvement qui ne va que vers le haut pour le rock memorabilia (souvenirs)".

"C'est un marché qui gagne en maturité, certains objets sont comparés à des Picasso, comme la Höfner (basse disparue il y a 54 ans) de Paul McCartney", déroule-t-il.

Récemment, une série de ventes aux enchères de milliers d'objets ayant appartenu à Freddie Mercury a atteint 46,5 millions d'euros, un record pour une collection de ce genre, selon la maison de vente Sotheby's. Dont le piano sur lequel l'artiste a quasiment tout composé à partir de "Bohemian Rhapsody", parti pour 2 millions d'euros .