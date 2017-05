Le Charmant Som, randonnée prisée pour l'Ascension

À seulement 30 minutes de Grenoble en voiture se trouve un vrai bout de paradis terrestre : le Charmant Som. L'endroit offre une vue imprenable sur la Chartreuse et même le Mont-Blanc. En jour férié ensoleillé, les randonneurs ont investi les lieux.

"C'est vrai que c'est toujours agréable, on revient souvent, les enfants ça fait la deuxième fois". Originaire de La Buisse, Jérémy est venu au Charmant Som avec sa femme, leurs deux enfants, et même la grand-mère ! "Une petite fête des mères en avance", sourit l'Isérois, "on connaît, on n'a pas besoin de chercher une randonnée sur internet, et puis ici c'est accessible à tous".

Un peu de verdure, beaucoup de nature, à portée de main pour les Isérois. © Radio France - Alexandre Berthaud

"Un cadre époustouflant"

Accessible, et "magique", le mot vient de Sylvaine, qui a amené de la famille, en vacances dans le coin. "Même pour les petits marcheurs ça fonctionne, c'est hyper facile (45 minutes de marche, ndlr) et on arrive dans un cadre époustouflant". Et puis, bonus pour le randonneur courageux, l'auberge du Charmant Som vient d'ouvrir ses portes.

La tarte aux myrtilles, la fameuse, celle de l'auberge du Charmant Som. © Radio France - Alexandre Berthaud

Vue sur Mont-Blanc et tarte aux myrtilles

Là-bas on y mange bien, une cuisine "familiale" et surtout des produits "frais", selon Sébastien Roux, gérant depuis 16 ans. "De toute façon il n'y a pas d'électricité, donc pas de réfrigérateur" sourit-il, une immense tarte à la myrtille posée devant lui sur le comptoir. C'est elle, en partie qui fait la renommée du lieu. "On a une grande base de clientèle locale, qui revient régulièrement, parce que l'ambiance est bon enfant, familiale".

Une terrasse quasi-pleine pour ce premier jour d'ouverture : l'auberge a ses habitués ! © Radio France - Alexandre Berthaud

Presque un pèlerinage

Pour Sylvie et Roland, deux retraités mordus de randonnée en train de déguster leur omelette, le lieu fait presque figure de pèlerinage. "On vient deux fois par an, en début de saison comme ça, on voit encore les névés", sourit Roland, 91 ans. Sylvie, elle, prend en photo les fleurs : "ce n'est pas loin de chez nous et ça nous remet dans le rythme avant la saison de marche". Avec une vue sur le Mont-Blanc, sur la Chartreuse, de 7 à 77 ans (et plus !), le Charmant Som est un incontournable en ce long week-end de l'Ascension.