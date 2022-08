Se faire tirer le portrait comme au 19e siècle, c'est encore possible ! Enzo Lucia sillonne la France en camping-car avec son studio photo ambulant. Il a fait un saut à Montpellier il y a deux jours.

Le charme du portrait photo à l'ancienne comme au 19e siècle, c'est possible à Montpellier

Il a 27 ans et utilise des techniques photographiques du 19e siècle. Biarritz, Bordeaux, Paris, Limoges, Lille... Enzo Lucia vagabonde de villes en villes avec son studio ambulant. Il a fait un saut à Montpellier du 12 au 14 août, au restaurant Bivouak Café, près du marché du Lez.

Sa spécialité, c'est le collodion humide. Un procédé photographique datant de 1850. Il consiste à verser du collodion salé, une solution chimique, sur une plaque de verre ou d'aluminium, qui est ensuite plongée dans un bain de sels d'argent, puis transférée dans un châssis étanche à la lumière. C'est sur cette plaque qu'apparaitra par la suite la photo. "La plaque doit rester humide entre le moment où on la prépare, on la photographie, et on la développe. Si elle sèche, il n'y a pas de photo", précise Enzo Lucia.

Le petit studio est installé dans un coin du restaurant. Appareil photo à l'ancienne en accordéon, mini labo, spots de lumière, vieux draps... tout est réuni pour prendre Marie-Devine en photo. Le temps de pose dure environ 5 secondes.

Une fois la photo prise, la jeune femme observe son image apparaître. "Ca fait bizarre ! C'est vraiment très très cool comme procédé. J'adore." Cette photographe professionnelle suit Enzo depuis quelques temps sur Instagram. Elle a profité de son passage à Montpellier pour le rencontrer et se faire tirer le portrait. "Vu que je suis tout le temps derrière l'appareil, être un peu devant, ça change", ajoute-t-elle.

Un photographe autodidacte

La photo est monochrome, elle tire sur des tons sépias (en fonction du mélange chimique réalisé par le photographe). Enzo Lucia réalise seul ses solutions chimiques. Il a tout appris par lui-même. "Ca fait déjà une quinzaine d'années que je fais de la photographie, toujours à l'argentique, ou au polaroïd. Je n'ai jamais été attiré vers le numérique. L'idée c'était de retourner de plus en plus aux origines, de comprendre comment on fabrique une image."

La photo, elle, se conserve plus de 170 ans. "Tu créais une œuvre unique. Là je trouve qu'il y a une vraie valeur et ça devient un objet de transmission"

Le jeune homme voyage depuis 4 ans déjà à travers la France avec son studio ambulant. "Tu m'aurais demandé si c'était possible de vivre de la photo, je t'aurais dit que c'était pas possible. J'aurais pas imaginé qu'il y aurait un tel engouement." Enzo Lucia partage beaucoup ses expériences, et ses portraits sur les réseaux sociaux. En particulier sur Instagram.

Il a commencé une première date dans un appartement à Lyon. Le photographe ne voit pas l'intérêt de faire des photographies en studio professionnel. "A l'époque, le photographe voyageait avec la foire, il était là le temps d'un week-end. Les gens venaient et se faisaient tirer le portrait. Moi j'ai vraiment voulu me baser sur ce concept-là", précise-t-il.

Alors dès les premiers shootings, de nombreux curieux ont commencé à contacter Enzo Lucia. "J'ai eu beaucoup de demandes, de gens qui m'ont dit "c'est fou, comment c'est possible, je veux venir voir". Tout s'est enchaîné, après on m'a demandé à Rennes, au Havre, à Paris... Enfait, le studio sur la route s'est quasiment créé naturellement", se réjouit le photographe, qui compte déjà plus de 23 000 abonnés sur son compte Instagram.

Enzo Lucia repart en ce moment à Chalon-sur-Saône, sa ville natale. Il reprendra la route dès l'automne, et communiquera sur la prochaine ville qu'il rejoindra sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez avoir une photo de 1850, comptez 150 euros pour le format A4.