Le chat au Musée Soulages de Rodez: "je suis un fan absolu" dit Philippe Geluck

L'artiste belge Philippe Geluck s'est rendu célèbre grâce à son personnage "le Chat". Aujourd'hui, son félin est le moyen parfait pour transmettre son amour pour l'art. Et c’est qu’il va faire à partir du 24 octobre au musée Soulages de Rodez. Le chat va devenir le « guide » du musée, un passeur vers les œuvres du peintre ruthénois. Des dizaines de dessins qui vont s’intercaler entre les tableaux de Pierre Soulages.

Phillipe Geluck raconte comment ces dessins vont servir de guide le temps de l’expo au musée Soulages.

Le dessin préféré du directeur du musée Rodez selon Philippe Geluck. - @Geluck

Cet exposition a été montée comme un hommage sincère et facétieux. Car ce qu’il faut savoir, c’est que Philippe Geluck et Soulages, c’est une vieille histoire. "Je suis fan absolu de Soulages. Je connais le peintre depuis l’âge de 5 ans. Et quand j’avais 8 ans je pouvais faire la différence".

Dans l’exposition, le chat devient un guide du musée, un passeur vers le peintre de l’outre-noir, raconte le directeur du musée Benoit Decron. "Si par l’entremise on peut rentrer dans le monde du musée, et encourager les gens qui ne viennent pas, les ados et les adultes réticents, c’est bien. Le chat est un guide conférencier. L'Expo est conçu comme un parcours avec quelques peintures, des dessins mais aussi un journal Le Chat, des chocolats noirs Le Chat. On rigole quoi."

Un Chat dans le salon de Pierre Soulages

Et Pierre Soulages aime aussi visiblement Le Chat. Philippe Geluck raconte qu'un ses dessins trône dans le salon du maître. C’est celui qui sert d’affiche à l’exposition. "Ça l’a fait marrer. Il est assez client de mes pitreries. Ça m’impressionne au plus haut point. C’est quelqu’un qui a l’air assez austère et en fait il aime rire. Et j’ai appris que ce dessin, il l’a mis dans son salon. Alors, c’est la consécration."

Du 24 octobre au 9 mai, les dessins de l’artiste belge Philippe Gelück en hommage à Soulages à découvrir au musée de Rodez.